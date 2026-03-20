İzmir’in Karabağlar ilçesinde 28 yaşındaki motokurye Seyfettin Gökalp’in hayatını kaybettiği kazada ailesi büyük üzüntü yaşıyor. Babası Selahattin Gökalp, “Oğlum işten eve dönüyordu. Aradılar, acıyla hastaneye gittik. Bayram tatilinde hayalleri vardı. Bayramımız zehir oldu. En kısa zamanda bu kişinin adalete teslim olmasını istiyoruz” dedi. Kardeşi Muhammet Ali Gökalp ise kazayı “kaza değil, cinayete teşebbüs” olarak nitelendirerek, şüphelinin bir an önce yakalanmasını istedi.

Ne olmuştu?

Kaza, 5 Mart Perşembe günü saat 22.20 sıralarında İnönü Caddesi’nde meydana gelmişti. Ehliyetine el konulan Samet A. (21) yönetimindeki 35 CBN 029 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek iş dönüşü evine giden Seyfettin Gökalp’in 35 CVZ 010 plakalı motosikletine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrulup park halindeki araçlara çarparken, otomobil de kontrolünü kaybederek başka araçlara çarptı. Kazada toplam 6 araç zarar gördü. Sürücü, otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı. Ağır yaralanan Gökalp, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde entübe edildi ve önceki gün yaşamını yitirdi.

Bilirkişi raporu: Sürücü tam kusurlu

Adli trafik bilirkişi raporunda, Samet A.’nın hatalı sollama yaparak karşı şeride geçtiği ve kazada yüzde 100 kusurlu olduğu belirtildi. Raporda, Gökalp’in kendi şeridinde kurallara uygun şekilde ilerlediği ve kazada herhangi bir kusurunun bulunmadığı ifade edildi.

Güvenlik kameraları kazayı belgeledi

Kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin motosiklete ve park halindeki araçlara çarpması, ardından Samet A.’nın yerde yatan Gökalp’in nabzını kontrol etmesi yer aldı.

Avukat: “Kasten insan öldürme suçundan yargılansın”

Gökalp ailesinin avukatı Cemal Atilla Üzel, şüphelinin yüksek hızla hareket ederek karşı tarafın hayatını hiçe saydığını belirtti. Üzel, sanığın “taksirle değil, kasten insan öldürme” suçlamasıyla yargılanması gerektiğini vurguladı. Şu ana kadar yakalanamayan sürücünün adalet önüne çıkarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.