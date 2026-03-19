Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen 4 araçlı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Bölgeden edinilen bilgilere göre, kaza, saat 17.40 sıralarında Bandırma-Bursa D-200 kara yolu Bursa yönünde meydana geldi.

Akçapınar Mahallesi yol ayrımında R.A. (42) idaresindeki 10 ART 536 plakalı otomobil, T.B. (52) yönetimindeki 10 AHM 58 plakalı otomobil, İrfan Kaya'nın (52) kullandığı 10 AN 056 plakalı otomobil ile S.G. (44) idaresindeki 16 BMD 63 plakalı araç çarpıştı.

Kazada İrfan Kaya olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı S.G. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri incelemesinin ardından Kaya'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.