Kurban Bayramı tatilinin son günlerine yaklaşılırken, dönüş yoluna çıkan tatilciler nedeniyle TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde yoğun trafik yaşandı. İstanbul yönünde sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini artıran araç yoğunluğu, bazı noktalarda trafiğin durma noktasına gelmesine neden oldu.

İstanbul istikametinde araç akışı yavaş

9 günlük bayram tatilinin 8’inci gününde yola çıkan sürücüler, özellikle dönüş güzergâhlarının kesişim noktalarından biri olan Bolu’da uzun araç kuyruklarıyla karşılaştı. TEM Otoyolu’nun Köroğlu Rampaları mevkisinde kilometrelerce uzayan trafik nedeniyle sürücüler zaman zaman güçlük yaşadı. Bölgedeki yoğunluk havadan da görüntülenirken, İstanbul istikametine doğru araç akışının oldukça yavaş ilerlediği görüldü.

Yetkililer, trafik yoğunluğunu azaltmak ve olası olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla ek tedbirler aldı. Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, bugün saat 13.00’ten itibaren 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00’e kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır tonajlı araçların İstanbul yönüne geçişlerine izin verilmeyeceği bildirildi.

Alınan kararın, bayram dönüşü nedeniyle artan trafik yükünü hafifletmesi ve sürücülerin daha güvenli bir şekilde seyahat etmelerine katkı sağlaması hedefleniyor