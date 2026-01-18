Bolu Dağı geçişinde beklenen kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yüksek kesimlerde etkili olan kar, yol yüzeyini kısa sürede beyaza bürürken, ekipler aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Asfaltın karla kaplanması ve yer yer düşen görüş mesafesi, hava sıcaklıklarının sıfırın altına inmesiyle birleşince sürüş güvenliğini tehlikeye atıyor. Karayolları ekipleri, yolun açık tutulması ve ulaşımın aksamaması için özellikle virajlı ve rampalı bölgelerde yoğun tuzlama ve küreme çalışmaları yapıyor.

Trafik ekiplerinden sürücülere uyarı

Düzce Bölge Trafik Amirliği ekipleri de güzergah üzerinde denetimlerini artırdı. Sürücüler, kış lastiği, zincir, takoz ve çekme halatı gibi ekipmanları yanlarında bulundurması konusunda uyarılıyor. Ayrıca hız limitlerine uymaları ve takip mesafelerini korumaları önemle hatırlatıldı.

Meteoroloji yetkilileri, Bolu Dağı’nda kar yağışının 19 Ocak’a kadar aralıklarla süreceğini bildirirken, özellikle ağır tonajlı araç sürücülerinin ve uzun yol yapacak vatandaşların geçişlerde dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Zorunlu olmadıkça sürücülerden Bolu Dağı’nı kullanmamaları tavsiye ediliyor.