3 günlük Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte tatilciler dönüş yolculuğuna başladı. TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde yoğunluk artarken, sürücüler dikkatli ve tedbirli bir şekilde yollarını sürdürüyor. Özellikle tatilin son gününde artan araç sayısı, otoyolda kısmi yavaşlamalara yol açsa da genel olarak trafik akıcı seyretti.

Dönüş Yoğunluğu Gün Boyu Sürecek

Yetkililer, tatilcilerin dönüş yolculuğunun gün boyu devam edeceğini belirtiyor. Bolu geçişi, Ankara ve İstanbul yönlerine bağlanan ana güzergâh olması nedeniyle, araç yoğunluğunun özellikle sabah ve akşam saatlerinde zirve yapması bekleniyor. Tatilcilerin, olası aksaklık ve gecikmelere karşı yolculuklarını planlı yapmaları öneriliyor.

Hava Koşulları Trafiği Etkiliyor

Bolu geçişinde zaman zaman sağanak yağış ve sis etkili olurken, sürücüler için dikkat edilmesi gereken önemli bir faktör oluşturuyor. Meteoroloji yetkilileri, özellikle sabah ve gece saatlerinde görüş mesafesinin düşebileceğine işaret ederek sürücüleri hızlarını kontrol etmeleri konusunda uyardı. Ayrıca yağış nedeniyle yol yüzeyinin kaygan olabileceği ve fren mesafelerinin uzayabileceği belirtiliyor.

Sürücülere Uyarılar

Karayolları ekipleri, TEM Otoyolu’nda görev başında olup sürücüleri sürekli olarak bilgilendiriyor. Araç kullanırken emniyet kemerinin takılması, takip mesafesine dikkat edilmesi ve ani manevralardan kaçınılması özellikle vurgulanıyor. Ayrıca yolculuk öncesinde hava ve trafik durumunun kontrol edilmesi, molaların planlanması öneriliyor.