Son Mühür - Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son günlerde kamuoyunda tartışma konusu olan emlak vergileri ve rayiç bedel artışları konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Özcan, hükümete yakın çevrelerin “emlak vergilerini belediyeler artırıyor” yönünde yürüttüğü iddiaların asılsız olduğunu belirterek, söz konusu kararların belediyeler tarafından değil, bağımsız komisyonlarca alındığını vurguladı.

“Belediyeler sorumlu değil”

Başkan Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Emlak vergisi oranları ve rayiç değerler, belediyeler tarafından değil, 9 kişiden oluşan bir komisyon tarafından belirleniyor. Hükümete yakın kaynaklar, emlak vergilerini belediyeler artırıyor diye yalan üzerine kurulu bir algı operasyonu sürdürüyorlar. Oysaki rayiç bedel artışlarından en büyük kazancı, Tapu Müdürlükleri ve Vergi Daireleri üzerinden merkezi hükümet elde etmektedir.”