Son Mühür / Osman Günden - Aliağa Belediyesi ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Damızlık Koyun Üretim Merkezi Projesinde ikinci etap tamamlandı. Geçtiğimiz aylarda Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla alınan 221 başvuru, düzenlenen kura töreniyle değerlendirilmiş ve hak sahipleri belirlenmişti. Bu süreçte üreticilere yapılan hibeli dağıtımların tamamlanmasıyla proje ikinci aşamasını başarıyla tamamladı.

Üreticiler hibeli hayvanlarını teslim aldı

Hibeli koç ve koyunların dağıtımı, Aliağa Damızlık Koyun Üretim Merkezi’nde üreticilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Hayvanlarını teslim alan birçok üretici, projenin kendileri için büyük bir destek olduğunu belirterek Aliağa Belediyesi ve Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Güzelhisar Mahallesi’nden üretici Haşim Aksu, ilk kez katıldığı kura sonucunda destek almaktan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle ifade etti:

“Hayvanlarımızı teslim aldık, sürümüzü büyütmeyi hedefliyoruz. Uygulamadan çok memnunuz, devam etmesini isteriz.”

Üretici Koray Doğaç ise verilen hayvanların kalitesine dikkat çekerek,

“Damızlıklar safkan, sağlıklı ve çok güzel. Sürümüzü güçlendirecek, yavru ve et verimini artıracaklar. Böyle bir projenin içinde olmak büyük bir ayrıcalık. Başkanımız Serkan Acar’a ve İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Mazlum Selim Aksakal’a teşekkür ederiz.” dedi.

Aksakal: “Hayvan sayısı artacak, üretim ağı güçlenecek”

Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mazlum Selim Aksakal, dağıtım süreci ve projenin devamına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Aksakal, toplam 110 üreticiye hibeli hayvan teslim ettiklerini belirterek süreci şöyle özetledi:

“10 üreticimize 10 koyun ve 1 koç, 100 üreticimize ise birer damızlık koç veriyoruz. Teslimatlar büyük ölçüde tamamlandı. Bundan sonraki aşamada hayvanların takibini yapacağız. Üçüncü yavrulamadan sonra elde edilecek 10+1 hayvanı geri alıp yeni üreticilere dağıtacağız. Böylece hem vatandaşın elindeki hayvan varlığı artacak hem de üretim merkezinin kapasitesi büyüyecek.”

Aksakal, projenin ilçe küçükbaş hayvan varlığını somut şekilde artıracağını söyleyerek,

“Vatandaş ve kamu iş birliğiyle küçükbaş hayvancılığı çok daha ileri noktalara taşıyacağız. Sıradaki dağıtımı Mayıs 2026’da planlıyoruz.” dedi.

Aliağa tarımsal kalkınmada örnek ilçe olmaya devam ediyor

Aliağa Belediyesi’nin kırsal kalkınmayı destekleyen projeleri arasında önemli bir yere sahip olan Damızlık Koyun Üretim Merkezi Projesi, hem üreticilerin gelirlerini artırmayı hem de bölgedeki küçükbaş hayvancılığını güçlendirmeyi amaçlıyor. Proje sayesinde üreticiler daha güçlü bir üretim ağına kavuşurken, Aliağa ilçesi tarımsal kalkınmada örnek gösterilen bir merkez haline geliyor.