İzmir’in Bayındır ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, otomobille çarpışan motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Yakacık Mahallesi Mezarlık mevkiinde yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, E.Ç. yönetimindeki otomobil ile F.D. idaresindeki motosiklet henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolünü kaybeden motosiklet devrildi. Sürücü F.D. ve araçta yolcu konumunda bulunan S.S. yola savrularak yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinleri durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı

Kısa sürede kaza yerine ulaşan jandarma ekipleri, olası ikinci bir kazayı engellemek amacıyla yolda trafik akışını kontrollü sağladı. Sağlık ekipleri ise asfalta savrulan yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde gerçekleştirdi.

İlk müdahaleleri tamamlanan F.D. ve S.S., ambulanslarla Bayındır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan iki kişinin sağlık durumunun takip edildiği belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Jandarma olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Otomobil sürücüsü E.Ç.’nin ifadesine başvurulurken, kazanın tam olarak hangi nedenden kaynaklandığını belirlemek amacıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

