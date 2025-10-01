Batman henüz büyükşehir belediyesi statüsüne geçmedi. Son yapılan resmi açıklamalara ve mevcut mevzuata göre, Batman büyüyen ve hızla gelişen iller arasında yer alsa da şu an için büyükşehir değil. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kentin 7 ile 10 yıl içinde büyükşehir olabileceğini, mevcut trendin bu yönde sürdüğünü belirtti. Büyükşehir olabilmek için 750 bin nüfus barajı ve yasal düzenleme gerekliliği aranıyor. Batman güncel olarak bu eşiğe yaklaşsa da yasal anlamda büyükşehir ünvanı almadı.

Şehrin 2025 yılı itibarıyla toplam nüfusu ise 654.528 olarak kaydedildi. TÜİK ve yerel idare tarafından açıklanan verilere göre geçtiğimiz yıldan bu yana nüfusta artış yaşandı. Nüfusun yaklaşık 331 binini erkekler, 323 binini ise kadınlar oluşturuyor. Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde yaşayanların sayısı artarken, köy ve beldelerdeki nüfusta azalma görülüyor.

Genel tabloya bakıldığında Batman büyümeye devam ediyor fakat şu anda resmi olarak büyükşehir statüsünde sayılmıyor. Nüfusun önümüzdeki yıllarda 750 bin seviyesinin üzerine çıkması halinde, Batman’ın büyükşehir olma yolunda yeni bir döneme girmesi bekleniyor.

Nüfusun yaklaşık yarısı erkek, yarısı kadınlardan oluşuyor. Kent merkezindeki nüfus 450 bini geçerken, köy ve beldelerde ise düşüş devam ediyor. 2024 yılında ise Batman’ın toplam nüfusu 645.986 olarak kayda geçti. İki yıl üst üste yaşanan bu artış, Batman’ın büyükşehir olma yolunda ilerlediğini ortaya koyuyor.

Şehirde güncel nüfus 2025 için 654.528, 2024 için ise 645.986 seviyesinde bulunuyor. Batman, bu hızla büyümeye devam ettiği sürece önümüzdeki yıllarda 750 bin seviyesini aşarak büyükşehir statüsü için gerekli yasal eşiği aşacak.