Son Mühür- Ekrem İmamoğlu'nun ardından Mansur Yavaş da soruşturmaların hedefi olabilir mi? Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 2021-2024 dönemindeki 32 konserle ilgili soruşturmada 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesi bundan sonraki adım ne olacak sorusunu da beraberinde getirdi.

''23 Eylül 2025 tarihini not edin: İktidarın Mansur Yavaş operasyonu başladı'' diyen gazeteci Alican Uludağ,

''Uzun zamandır bekleniyordu. Ekrem İmamoğlu'ndan sonra Mansur Yavaş'ı da siyasi olarak köşeye sıkıştırma ve Cumhurbaşkanı adayı olamaz hale getirme stratejisi vardı iktidarın. 2028'e gidilirken yalnızca zamanını kolluyordu.



Bugün yargı eliyle düğmeye basıldı. ABB konser gözaltıları, bu operasyon sürecinin başladığının göstergesi. Kurbağa misali. Suyu yavaş yavaş ısıtacaklar, kamuoyunu alıştırmak için...'' değerlendirmesinde bulundu.



Sırada Keçiören mi var?



''Sırada Keçiören Belediye Başkanı var. O'nun ABB Portaş A.Ş. Genel Müdürlüğü dönemine dosyanın Mali Şube'de hazır olduğu konuşuluyor.'' diyen Alican Uludağ,

''İki ilçe belediyesinin daha bunu izleyeceği kulislerde öne çıkıyor. Süreç Mansur Yavaş'a uzanır mı? Kimse hayır diyemez. Ekrem İmamoğlu'nu tutuklayan Mansur Yavaş'ı da tutuklar; Ankara yargısı, İstanbul yargısı gibi davranırsa...

Saray rejimi, olası 2027 erken seçimleri öncesi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını kendi belirlemek istiyor. Erdoğan'a dikensiz gül bahçesi, rakipsiz seçim hazırlanıyor...'' mesajı verdi.