Son Mühür - TMSF’nin kayyum olarak görev yaptığı Adnan Oktar’a ait şirketlere kayıtlı 4 araç satışa sunuldu. Toplam muhammen bedeli 3 milyon 80 bin lira olan araçlar, teklif toplama yöntemiyle ihale edilecek. İhaleye katılmak isteyenler, belirtilen şartlar ve süre içinde tekliflerini iletebilecek.

Teklifler bekleniyor

Satışa çıkarılan araçlar, teklif toplama yöntemiyle alıcı bulacak. İhaleye katılmak isteyenler, belirlenen süre ve koşullara uygun olarak tekliflerini iletmekle yükümlü. TMSF’nin duyurusuna göre, teklifler en geç 29 Eylül 2025 Pazartesi günü mesai bitimine kadar elden, posta yoluyla ya da belirtilen e-posta adresine ulaştırılabilecek. E-posta yoluyla iletilen başvurularda, formun ıslak imzalı aslı ihaleden önce teslim edilmeli. Belirlenen tarihten sonra ulaşan ya da teknik aksaklık nedeniyle eksik gelen başvurular geçersiz sayılacak. Ayrıca, e-posta ile yapılan tekliflerin geçerli olması için telefonla teyit alınması şart.