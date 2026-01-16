Son Mühür - Efes Selçuk Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İsabey Çocuk Bakım Yurdu, 14 Mayıs Şen Çocuk Gelişim Merkezi ve Belevi Şen Çocuk Gelişim Merkezi’nde ücretsiz hizmet alan çocuklara, Atatürk görselinin yer aldığı özel gelişim raporu belgesi takdim edildi.

Belgelerde “Okuluma koşuyorsam, özgürce okuyorsam senin sayende… Teşekkürler Atam!” ifadesine yer verildi. Çocuklara Atatürk sevgisinin ve Cumhuriyet değerlerinin erken yaşta kazandırılması hedeflendi.

MEB uygulaması kamuoyunda tepki topladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen yeni uygulama kapsamında 3 ve 4. sınıflarda Atatürk görselli karne verilmesi sürerken, 1 ve 2. sınıflarda “öğrenci gelişim raporu” uygulamasına geçildi. Bu değişiklikle birlikte Atatürk görselinin kaldırılması eğitim camiasında ve kamuoyunda tepkilere neden oldu.

“Atatürk eğitim sistemimizin temelidir”

Belevi Şen Çocuk Gelişim Merkezi’ni ziyaret ederek çocukların yarıyıl heyecanına katılan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Efes Selçuk’ta tüm çocukların özgürce, huzur içinde ve eşit koşullarda yaşaması için mücadele ediyoruz. Cumhuriyet’in temelleri, çocukların eşit ve çağdaş eğitim alabilmesi için atıldı. Bu yıl 1. ve 2. sınıflarda karnelerden Atatürk’ün resminin kaldırıldığını duymak bizler için büyük bir hüzün oldu. Oysa bu topraklarda özgür eğitimin tek gerçeği Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.”

“Atatürk’ü yüreklerden silemezsiniz”

Başkan Sengel açıklamasında şu vurguyu yaptı: “Siz herhangi bir belgeden Atatürk’ün resmini kaldırabilirsiniz; ancak onu hiçbir zaman yüreklerden ve eğitimden koparamazsınız. Bu nedenle kendi inisiyatifiyle gelişim raporlarına Atatürk görselini ekleyen öğretmenlerimizin yüreklerinden öpüyorum. Atatürk’ün ismini de resmini de yüreklerden silemezsiniz.”

Merkezlerde yarıyıl heyecanı

Efes Selçuk Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Psikolog Özgül Karaalioğlu Yavuz, Belevi Şen Çocuk Gelişim Merkezi’nde yaklaşık 60 çocuğa gelişim raporu verileceğini belirterek, “Çocuklarımızı küçük hanımlar ve küçük beyler olarak görüyor, geleceğe bu anlayışla hazırlıyoruz. Bir dönemi daha sağlık ve başarıyla geride bıraktık” dedi.

“Dersimiz Atatürk işlendi”

Öğretmen Hatice Kaçmaz da dönem boyunca Atatürk konusunun derslerde işlendiğini vurgulayarak, “Bugün öğrencilerimizin gelişim raporlarını veriyoruz. ‘Dersimiz Atatürk’ başta olmak üzere tüm derslerde Atatürk’ü ele aldık. Tüm çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum” ifadelerini kullandı.