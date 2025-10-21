Son Mühür/ Osman Günden - Muhtarlar Haftası kapsamında Çeşme Belediyesi, ilçedeki tüm muhtarlara Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini armağan etti. Belediye Başkanı Lâl Denizli, “Muhtarlarımız halkla belediye arasındaki en güçlü bağdır” dedi.

Her mahalleye Atatürk portresi

Çeşme Belediyesi, Muhtarlar Haftası dolayısıyla ilçedeki tüm mahalle muhtarlarına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini hediye etti. Başkan Lâl Denizli’nin talimatıyla gerçekleştirilen anlamlı etkinlik kapsamında, belediye ekipleri muhtarlıkları tek tek ziyaret ederek Atatürk’ün Türk bayrağı önündeki portresini muhtarlara takdim etti.

“Muhtarlarımız halkla belediye arasındaki en güçlü bağ”

Belediye Başkanı Lâl Denizli, yerel yönetimlerin en önemli paydaşlarının muhtarlar olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Muhtarlarımız mahallelerimizin sesi, belediyemizle vatandaşlarımız arasındaki en güçlü bağdır. Onların özverili çalışmaları ve halkın sorunlarına duyarlılıkları bizim için çok kıymetli. Bu özel haftada kendilerine, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini armağan ederek hem minnettarlığımızı ifade etmek hem de ortak değerlerimizi bir kez daha hatırlatmak istedik.”

Cumhuriyet değerleriyle dayanışma mesajı

Çeşme Belediyesi, ilçede görev yapan muhtarlarla dayanışmayı güçlendiren ziyaret ve ortak çalışma programlarını sürdürüyor. Belediye yönetimi, mahallelerin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek için muhtarlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğini açıkladı. Bu özel etkinlik, hem Cumhuriyet’in kurucusuna duyulan saygıyı hem de yerel yönetimlerin halkla kurduğu güçlü bağı bir kez daha vurguladı.