Son Mühür/ Merve Turan - Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, Çeşme Vizyon Ofisi’nin öncülüğünde başlatılan “Mahallemde Ne Var Ne Yok” buluşmalarının ikincisini Çiftlik Mahallesi’nde gerçekleştirdi. Yılmaz’ın Kahvesi’nde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Denizli, halkın görüş ve önerilerini dinledi.

Mahalle kimliği ve kültürel değerler masaya yatırıldı

Toplantıya Başkan Denizli’nin yanı sıra Vizyon Ofisi Başkanı Yüksek Şehir Plancı Esra Koçdemir, Vizyon Kurulu Üyesi Ali Faruk Göksu, Çiftlik Mahallesi Muhtarı Özdemir Yurttaş ve Şehit Mehmet Mahallesi Muhtarı Yıldıray Akkın katıldı. Gece geç saatlere kadar süren buluşmada Çiftlik’in özgün değerleri, yaşam deneyimleri ve geleceğe dair beklentiler samimi bir sohbet ortamında dile getirildi.

Denizli: “Ortak vizyon inşa edeceğiz”

“Çeşme’nin her mahallesi kendi kültürel kimliğiyle bir değer” diyen Başkan Denizli, “Bizim görevimiz bu değerleri görünür kılmak ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımak. Bu buluşmalar yalnızca sorunları dinlemek için değil; mahallelerin güçlü yanlarını keşfetmek, kültürel hafızayı korumak ve ortak bir vizyon inşa etmek için önemli bir fırsat” ifadelerini kullandı.

Köyün hikâyesi kent vizyonuna katkı sunacak

Mahalle kahvesindeki buluşmada, Çiftlik’in turizmden tarıma, yerel üretimden kültürel mirasa uzanan potansiyeli gündeme geldi. Başkan Denizli, “Bu toplantılar bize yol gösterecek; çünkü Çeşme’yi Çeşmelilerle birlikte planlıyoruz. Her mahallenin sesi, geleceğimizin harcında yerini alacak” diyerek buluşmayı noktaladı.

“Mahallemde Ne Var Ne Yok” etkinliklerinin, Çeşme’nin diğer mahallelerinde de sürpriz ziyaretlerle devam edeceği bildirildi.