Başkalarının Hayatı Mustafa rolüyle ekrana gelen Lorin Merhart, Hülya'ya beslediği platonik aşkla mahalle cephesinin en duygusal karakterine can veriyor. Genç oyuncunun sergilediği doğal oyunculuk, seyircinin ilgisini hızla üzerine topladı.

Karakterin yükü ağır. Genç yeteneğin kim olduğu, nereli sayıldığı ve oyunculuk geçmişinde hangi projelerin bulunduğu arama motorlarında sıkça sorgulanıyor.

Başkalarının Hayatı dizisinde Mustafa kimdir?

Başkalarının Hayatı dizisinde Mustafa, Hülya'nın yaşadığı kenar mahallede telefon aksesuarları dükkanı işleten ve çocukluğundan beri aynı kıza karşılıksız sevdalanan dürüst mahalle delikanlısı olarak hikayede karşımıza çıkıyor. Mahallenin koruyucu abisi tavrıyla herkesin güvenini kazanıyor.

Ters köşe bir aşk. Hülya'nın zengin sosyetenin ışıltısına kapılıp uzaklaşması, Mustafa'nın içindeki hüznü büyütüyor. Önümüzdeki bölümlerde iki dünya arasındaki çatışma Mustafa üzerinden alevlenecek.

Lorin Merhart'ın hayatı ve eğitimi

Başarılı oyuncu 28 Ocak 1997 tarihinde Almanya'nın başkenti Berlin'de doğdu. Türk bir anne ve Alman bir babanın oğlu olan Merhart, çocukluk yıllarında Bali ve İstanbul arasında mekik dokudu. Eğitimini Londra'da tamamladı. Drama Studio London konservatuvarından mezun olarak sahne sanatlarında profesyonel disiplin kazandı.

Bilgi Detay Doğum tarihi 28 Ocak 1997 Doğum yeri Berlin, Almanya Yaşı 29 Eğitimi Drama Studio London Çıkış rolü Çukur (Kutay)

Çok dilli yetişen oyuncu Türkçe, Almanca ve İngilizceyi akıcı şekilde konuşabiliyor. Dövüş sanatları ve parkur sporlarıyla yakından ilgilenmesi, fiziksel rollerdeki inandırıcılığını artırıyor.

Çukur'dan Bihter'e uzanan ekran kariyeri

Kamera karşısına çocuk yaşta kısa filmlerle geçen Merhart, Disney Channel'ın gençlik dizisi Zil Çalınca ile ekran tecrübesi edindi. Muhteşem Yüzyıl ve 20 Dakika projelerinde küçük roller aldıktan sonra asıl çıkışını Çukur dizisindeki Kutay karakteriyle yakaladı.

Dijital yapımlarda da adından söz ettiren oyuncu, Bihter filminde canlandırdığı Beşir karakteriyle sinemaseverlerden tam not aldı. Şahmaran ve Rise of Empires projelerinde boy gösteren Merhart, şimdi Star TV ekranında kariyerine yeni bir halka ekliyor.