Başkalarının Hayatı Mediha rolüyle seyirci karşısına çıkan tecrübeli oyuncu Sezin Akbaşoğulları, hikayedeki dengeleri sarsan kilit bir figüre hayat veriyor. Canlandırdığı karakter, malikaneye adım atan davetsiz misafir Hülya'ya karşı şüpheci tavırlarıyla hikayenin tansiyonunu yukarı çekiyor.

Rolün ağırlığı büyük. İzleyiciler hem karakterin geçmişini hem de başarılı oyuncunun özel yaşamını ve geçmiş projelerini yoğun şekilde araştırıyor.

Başkalarının Hayatı dizisinde Mediha kimdir?

Başkalarının Hayatı dizisinde Mediha, Özkaran ailesine çocukluğundan beri hizmet eden, kendi hayatını tamamen hiçe sayarak Neslihan ve Fikret'e adamış sadık kahya olarak karşımıza çıkıyor. Yıllardır koruduğu aile düzeninin bozulmaması için köşke giren herkesi mercek altına alıyor.

Hülya'nın eve sızmasıyla birlikte Mediha'nın tedirginliği tırmanışa geçti. Karakter sır küpü gibi. Ailenin karanlık sırlarını saklayan Mediha, ilerleyen bölümlerde çatışmaların merkezine yerleşecek.

Sezin Akbaşoğulları'nın hayatı ve kariyer yolculuğu

Tiyatro kökenli oyuncu 22 Nisan 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Lise çağlarında sahne tozu yutan Akbaşoğulları, Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2003 yılında başarıyla mezun oldu. Dönüm noktası oldu. Beyaz Gelincik dizisinde canlandırdığı Ceren Aslanbaş karakteriyle ülke çapında büyük bir şöhret yakaladı.

Bilgi Detay Doğum tarihi 22 Nisan 1981 Doğum yeri İzmir Eğitim Bilkent Üniversitesi Tiyatro Çıkış projesi Beyaz Gelincik Önemli ödülü Altın Koza En İyi Kadın Oyuncu

Sinema perdesinde de adından söz ettiren oyuncu, Kavşak filmindeki performansıyla 17. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kucakladı. Tiyatrodan hiçbir zaman kopmadı.

Usta oyuncunun unutulmaz dizi ve projeleri

Televizyon ekranlarında yirmi yılı aşkın süredir kesintisiz varlık gösteren Akbaşoğulları, Behzat Ç., Cesur ve Güzel ile Kırmızı Oda gibi reyting rekorları kıran yapımlarda rol aldı. Canlandırdığı her karaktere farklı bir derinlik katmayı bildi.

Son yıllarda Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve dijital platform dizisi Magarsus ile yeteneğini sergileyen oyuncu, şimdi Star TV'nin yeni projesinde başrolü paylaşıyor. Performansıyla şimdiden alkış topluyor.