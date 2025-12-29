Rusya ile Ukrayna arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin arabuluculuğunda yürütülen barış müzakereleri devam ederken, cephe hattından diplomatik dengeleri sarsacak bir iddia geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ordusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Novgorod bölgesinde yer alan ikametgahını doğrudan hedef aldığını açıkladı. Barış umutlarının gölgesinde kalan bu gelişme, iki ülke arasındaki gerilimi yeniden zirveye tırmandırırken, Moskova yönetimi saldırının boyutlarına dair teknik verileri kamuoyuyla paylaştı.

91 insansız hava aracıyla kapsamlı operasyon

Bakan Lavrov’un açıklamalarına göre, Ukrayna tarafı 28-29 Aralık tarihlerinde Putin’in konutuna yönelik geniş çaplı bir hava harekatı icra etti. Toplamda 91 adet uzun menzilli insansız hava aracının (İHA) kullanıldığı belirtilen bu saldırı girişiminin, Rus hava savunma şemsiyesi tarafından bertaraf edildiği bildirildi. İHA’ların tamamının hedeflerine ulaşmadan etkisiz hale getirildiğini kaydeden Lavrov, saldırı esnasında Rus lider Vladimir Putin’in konutta bulunup bulunmadığına dair net bir bilgi paylaşmadı. Ancak bu hamlenin "devlet terörizmi" sınırına girdiğini vurguladı.

"Pervasızlık cezasız kalmayacak": Moskova’dan sert misilleme sinyali

Yaşanan bu gelişmeyi "pervasız bir eylem" olarak nitelendiren Sergey Lavrov, Rusya’nın bu tür bir provokasyona sessiz kalmayacağının altını çizdi. Moskova’nın askeri yanıtının kapsamlı olacağını ifade eden Lavrov, misilleme harekatı için vurulacak stratejik hedeflerin halihazırda belirlendiğini duyurdu. Saldırının kritik bir zamanda, barış anlaşması için masada olunduğu bir evrede gerçekleşmesine dikkat çeken Lavrov, Rusya’nın müzakere masasından tamamen çekilmeyeceğini ancak mevcut tutumunu ve taleplerini bu yeni saldırı gerçeği ışığında yeniden gözden geçireceğini belirtti.

Zelenskiy’den yalanlama: "Rusya saldırı için zemin hazırlıyor"

Ukrayna cephesinden ise Rusya’nın bu iddialarına sert ve hızlı bir yanıt geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Putin’in konutuna yönelik herhangi bir saldırı girişiminde bulunmadıklarını belirterek iddiaları kesin bir dille reddetti. Zelenskiy, Moskova’dan gelen bu açıklamaların bir dezenformasyon faaliyeti olduğunu savundu. Ukrayna lideri, Rusya’nın bu tür suçlamalarla aslında Kiev’deki hükümet binalarına ve karar alma merkezlerine yönelik gerçekleştirmeyi planladığı büyük bir saldırı için uluslararası kamuoyunda zemin hazırladığını iddia etti.

Barış görüşmeleri ve diplomasi çıkmazı

ABD’nin öncülüğünde yürütülen barış arayışları, sahada yaşanan bu sert suçlamalarla birlikte büyük bir sınav veriyor. Bir yanda 91 İHA ile düzenlenen ve püskürtüldüğü iddia edilen bir suikast girişimi, diğer yanda ise bu iddiaları Kiev’e yönelik olası bir saldırının bahanesi olarak gören Ukrayna yönetimi bulunuyor.