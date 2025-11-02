Son Mühür- ABD'de federal hükümetin kapanması, yaklaşık 42 milyon kişiye hizmet veren ve gıda kuponu olarak da bilinen gelecek ayki Ek Beslenme Yardım Programı'nı tehlikeye attı.

Ne Kongre ne de ABD Tarım Bakanlığı, yardımların finansmanı için şu ana kadar harekete geçmiş durumda.

Ortaya çıkan tablodan endişe eden isimler arasında ABD'nin ilk siyahi başkanı olarak iki dönem görev yapmış olan Barack Obama da var.

''47 milyondan fazla Amerikalı (Beşte bir çocuk dahil) besleyici gıdalara güvenilir ve uygun fiyatlı erişimden yoksun. Ve yaşam maliyeti hızla artarken, daha fazla aile sofraya yemek koymak için SNAP yardımlarına, ya da gıda kuponlarına bağımlı hale geliyor.'' hatırlatmasında bulunan Obama,

''Cumhuriyetçiler, bu yardımların onlara bağımlı olan insanlara ulaşmasını sağlamak için şimdi harekete geçmeli. Aksi takdirde, milyonlarca çocuk, yaşlı ve düşük gelirli Amerikalı, tatiller öncesinde aç kalacak.'' uyarısında bulundu.



1 Ekim'den bu yana kapalı...



ABD hükümetinin büyük bir bölümü 1 Ekim'den bu yana kapalı . Bu durum, yüz binlerce federal çalışanın maaşsız kalmasına ve mali denetimden tıbbi araştırmalara kadar çok çeşitli hizmetlerin aksamasına neden oluyor.

Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki kriz Obamacare olarak tanımlanan sağlık harcamaları yüzünden kilitlenmiş durumda.

Demokratlar, hükümeti yeniden açacak herhangi bir paketin sübvansiyonları uzatması gerektiğini söylüyor.

Cumhuriyetçiler ise bu konuyu ele almaya açık olduklarını, ancak Kongre'nin öncelikle hükümet finansmanını yeniden sağlamak için oy kullanması gerektiğini savunuyor.