Rekabetin giderek arttığı iş piyasasında, adayların teknik becerileri kadar iletişim tarzı da büyük önem taşıyor. Yapay zekâ iletişim platformu Sanas’ın CEO’su Maxim Serebryakov, iş görüşmelerinin yoğun baskı altında geçen süreçler olduğunu belirterek, “Kararların çoğu, konuşmanın ilk dakikalarında adayın kendini ifade etme biçimine göre veriliyor” dedi.

Uzmanlar, iş görüşmelerinde adayların sıkça kullandığı bazı ifadelerin, işe alım yöneticileri üzerinde olumsuz bir etki bıraktığını vurguluyor. İşte kaçınılması gereken 5 ifade:

1. Dolgu Kelimeleri Aşırı Kullanmak

“ııı”, “gibi”, “bilirsin” gibi dolgu kelimeleri, adayın hazırlıksız olduğu izlenimi yaratıyor. İşe alım uzmanları, bu tarz sözlü tikleri adayın konuya hâkim olmadığının göstergesi olarak değerlendirebiliyor.

2. Klişe İfadelerden Kaçının

“Kalıpların dışında düşünüyorum” veya “yüzde 110’umu veririm” gibi klişeler, deneyimli mülakatçılar için samimiyetsiz görünüyor. Uzmanlara göre, bu tür ifadeler adayın özgünlükten uzak olduğunu düşündürüyor. Bunun yerine, özgünlüğü somut örneklerle desteklemek gerekiyor.

3. Sürekli Özür Dilemek

Her cümlenin önüne “özür dilerim” eklemek, adayın özgüvensiz görünmesine neden oluyor. Sık özür dilemek, işe alım yöneticilerinde adayın kendini ifade etmede yetersiz olduğu algısını oluşturuyor.

4. Aşırı Öz Eleştiri Yapmak

“Uzman değilim ama…” veya “Bu aptalca gelebilir…” gibi ifadeler, adayın güvenilirliğini zedeliyor. Bu tarz cümleler, kişinin kendi bilgisini küçümsediği izlenimini vererek yetkinliğinin sorgulanmasına yol açabiliyor.

5. Çok Hızlı Konuşmak

Heyecan ve gerginlik nedeniyle hızlı konuşmak, mülakatçının adayın söylediklerini anlamasını zorlaştırıyor. Bu durum, adayın endişeli olduğu veya bir şey sakladığı yönünde yanlış bir algı yaratabiliyor. Uzmanlar, kısa duraklamaların özgüven göstergesi olduğuna dikkat çekiyor.

Yerine Ne Söylemeli?

Uzmanlar, belirsiz ifadeler yerine somut örnekler verilmesini öneriyor. Örneğin, “Takım oyuncusuyum” demek yerine, ekip içinde başarıyla tamamlanan bir projeden bahsetmek çok daha etkili oluyor. Ayrıca, adayların kendi konuşmalarını ses kaydıyla dinleyerek yanlış alışkanlıklarını fark etmeleri tavsiye ediliyor.

Günümüzün rekabetçi iş ortamında, yalnızca güçlü bir özgeçmişe sahip olmak yeterli değil. Doğru kelimeleri seçmek, etkili bir iletişim tarzı geliştirmek ve özgüvenli bir duruş sergilemek, işe alım sürecinde başarıyı belirleyen en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor. Küçük dil alışkanlıklarında yapılacak değişiklikler, adayların mülakat performansını önemli ölçüde yükseltebilir.