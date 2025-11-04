Son Mühür/ Beste Temel- Balçova Belediye Meclisi Kasım ayı birinci birleşimi toplantısı, Meclis Başkan Vekili Dilara Atasoy yönetiminde gerçekleştirildi. Mecliste, uzun süredir çözüm bekleyen "Balçova Arsa Mağdurları" için tarihi nitelikte bir imar planı kararı alınarak gündem maddeleri karara bağlandı.

Tutanak onayı ve ek gündem maddeleri

Geçmiş meclis tutanağı okunarak oy birliğiyle onaylandı. Meclis üyelerinden ve Başkanlıktan gelen herhangi bir önerge bulunmazken, gündeme iki adet ek gündem maddesi eklenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Dijitalleşme ve kaynak verimliliği vurgusu

Müdürlüklerden gelen önergeler arasında ilki, Sosyal Yardımlar Müdürlüğü ile ilgiliydi. Sosyal yardımların etkinliğini artırmak ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla dijital sistem geliştirilmesi için adım atılması önerildi. Meclis üyelerinin doğrudan oylanmasını istediği bu önerge, oy birliğiyle kabul edildi.

Bütçe aktarımları plan ve bütçe komisyonuna sevk edildi

Toplantıda, dört farklı bütçe aktarımı teklifi görüşüldü ve ilgili komisyonlara sevk edildi:

1 Milyon TL Reklam Gideri Aktarımı: Sağlık amaçlı bütçelerden 1 milyon TL'nin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ndeki reklam giderlerine aktarılması önerisi, Plan Bütçe Komisyonu'na sevk edilerek oy birliğiyle kabul edildi.

Sosyal Yardım Bütçesinden Büro Malzemesi: Sosyal Yardım İşleri bütçesindeki sağlık amaçlı transfer tertibinden büro ve iş yeri malzeme alımları tertibine aktarma yapılması önergesi, Plan Bütçe Komisyonu'na sevkine oy birliğiyle karar verildi.

Acil Bilgisayar Alımı Aktarımı: Sosyal Yardım İşleri bütçesinde bulunan makine teçhizat bakım ve onarım tertibinden 600 bin TL'nin bilgisayar alımları tertibine aktarılması teklifi, acil koduyla Plan Bütçe Komisyonu'na sevk edildi ve oy birliğiyle kabul gördü.

Akdeniz Belediyeler birliği üye seçimi

Mecliste ayrıca, Akdeniz Belediyeler Birliği için üye seçimi de yapıldı. Yapılan oylama sonucunda:

Asil Üye: Korcan Uçman

Yedek Üye: İpek Güleryüz Baran

Bu isimler, oy birliğiyle kabul edildi.

Niğde Bozköy'e çöp kamyonu hibe edilmesi

Kardeş belediye ilişkileri kapsamında önemli bir hibe kararı gündeme geldi. Niğde ili Çiftlik ilçesine bağlı Bozköy Belediye Başkanlığı ile belediye hizmetlerinin iş birliğiyle yürütülmesi amacıyla, Balçova Belediyesi'ne ait 35 AN 3292 plakalı, 2007 model Ford çöp kamyonunun bedelsiz olarak hibe edilmesi önerildi. Söz konusu hibe teklifi, görüşülmek üzere Plan Bütçe Komisyonu'na oy birliğiyle sevk edildi.

Komisyon raporları onaylandı: Arsa mağdurları için tarihi imar planı kararı

Plan Bütçe Komisyonu'nun birinci raporu, katı atık hizmetlerinin tam maliyetini belirledi. Raporda, 200 metrekare ve üstü iş yerleri, 199 metrekare ve altı iş yerleri ve konutlar için ayrı ayrı maliyet tutarları çıkarıldığı belirtildi. Bu raporun oylanması sırasında AK Parti grubundan Uslusoy, daha önce 90 TL olan katı atık bedelinin 150 TL'ye yükseltilmesinin "sosyal belediyecilik anlayışına uymadığını" ifade ederek eleştiri getirdi. Meclis Başkan Vekili Dilara Atasoy ise, "Aranızdan kaç kişi yüzde 37'lik enflasyona inanıyor?" diyerek eleştiriye karşılık verdi. Rapor, yapılan müzakereler sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis toplantısının ikinci bölümünde, ilgili komisyonlardan gelen raporlar ele alındı ve bu bölümde Balçova Arsa Mağdurları'nın yıllardır süren sorunlarını çözüme kavuşturacak tarihi bir adım atıldı.

Balçova arsaları mağduriyetini gideren karar

İmar Komisyonu'ndan gelen ikinci raporla birlikte, Balçova arsalarına ilişkin yürürlükte bulunan 1. ve 2. etap ilave uygulama planının, bölgede orman alanı bulunması nedeniyle uygulanamadığı belirtildi. Bu nedenle, mağduriyetleri gidermek üzere 1/5000’lik Nazım İmar Planı Revizyonu ve 1/25000 ölçekli Çevre düzeni plan değişikliği onaylandı. Meclis üyeleri tarafından tarihi nitelikteki bu imar raporu oy birliğiyle kabul edildi.

Üçüncü raporda ise, Balçova arsalarına yönelik yapılan çevre düzenlemesi planının İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sunulması öngörüldü. Komisyondan geldiği şekliyle oylanan bu rapor da oy birliğiyle kabul edildi.

Bütçe aktarımlarına komisyon onayı

Daha önce komisyonlara sevk edilen bütçe aktarımı önergeleri, komisyon raporları olarak meclis gündemine taşındı ve karara bağlandı. Basın yayın ve ilan giderlerinin 2026 yılına kadar yetmeyeceğinden hareketle, 1 milyon TL aktarma yapılması Plan Bütçe Komisyonu'nda uygun görüldü. Rapor, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Sağlık amaçlı tertibinden Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne 1 milyon TL aktarma yapılması teklifi, komisyondan geldiği şekliyle mecliste oy birliğiyle onaylandı.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün gider bütçesinde yeterli bütçe olmaması nedeniyle yapılan aktarma teklifi de komisyondan geçerek mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Kardeş şehir hibe onayı

Komisyondan gelen yedinci ve son raporda ise, Niğde Bozköy Belediyesi ile imzalanan kardeş şehir protokolü kapsamında çöp kamyonu hibesi yapılmasına engel bulunmadığı belirtildi. Komisyondan geçen bu madde, meclis üyeleri tarafından oy birliğiyle onaylanarak hibe kararı kesinleşmiş oldu.

Kasım ayı önemli günleri anıldı

Meclis toplantısı, dilek ve temenniler bölümüyle sona erdi. Bu kısımda AK Parti ve CHP'li meclis üyeleri söz alarak, Kasım ayı içerisinde yer alan önemli günler ile ilgili duygu ve düşüncelerini dile getiren konuşmalar gerçekleştirdi.