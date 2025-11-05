Bosna Hersek'in kuzeydoğu bölgesinin önemli merkezlerinden Tuzla kentinde bulunan bir kamu huzurevinde dün gece saatlerinde çıkan yangın, ülkeyi yasa boğan büyük bir trajediye neden oldu. Bakıma muhtaç yaşlıların barındığı tesiste, binanın en üst katında başlayan alevler hızla yayılarak dehşet verici bir felakete dönüştü.

Geceyi aydınlatan alevler ve trajik bilanço

Yerel saatle 20.55 civarında bildirilen yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasına rağmen kontrol altına alınmadan önce can kayıplarına yol açtı. Kayıtlı bilgilere göre, alevler özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı olan ve sürekli bakım ihtiyacı duyan kişilerin bulunduğu katı etkiledi. Çevre illerden sevk edilen takviye ekiplerin de desteğiyle yangın, yaklaşık bir saat sonra, 22.00 sularında güçlükle söndürülebildi. Bosna Hersek basınına yansıyan ilk verilere göre, bu korkunç olayda en az dokuz kişi hayatını kaybetti ve yirmi kişi de çeşitli derecelerde yaralandı. Yaralılar derhal çevredeki hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmamış olup, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılmıştır. Yetkililer, trajedinin ardındaki gerçeği ortaya çıkarmak için tüm ihtimalleri değerlendirdiklerini bildirdi. Huzurevi yetkilileri ve personeli, olayın şoku altında bulunmakla birlikte, yangın anındaki tahliye ve kurtarma çalışmalarına dair detaylı raporları güvenlik birimlerine sunmaktadır.

Ülke liderlerinden taziye ve yardım teklifi

Yaşanan bu elim hadiseninin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, Tuzla Belediye Başkanı ile telefonla irtibat kurarak derin üzüntülerini ve taziye mesajlarını iletti. Başkan Komsic, hayatını kaybeden vatandaşlar için duyduğu kederi şu sözlerle dile getirdi: "Hayatını yitiren vatandaşlarımız olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Tüm toplumu sarsan böylesi acı ve kayıp anlarında teselli sözleri bulmak gerçekten zor. Bu acılı günlerde Tuzla halkının ve yaşamını yitirenlerin ailelerinin yanında olduğumuzu bilmelerini isterim. Devlet olarak gereken her türlü yardımı sağlamaya hazırız." Komsic ayrıca, yaralılara acil şifalar dileyerek, olayın etkilerinin en kısa sürede sarılması temennisinde bulundu. Bu felaket, ülke çapında yaşlı bakım hizmetlerinin güvenliği ve acil durum prosedürlerinin yeterliliği konusunda ciddi soruları da beraberinde getirdi. Sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler, olayın tüm boyutlarıyla araştırılması ve benzer trajedilerin önlenmesi için gerekli tedbirlerin derhal alınması çağrısında bulunuyor.