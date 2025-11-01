Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 152 hakemin bahis oynadığı iddialarıyla başlayan skandalın ardından 3 bin 700 futbolcu hakkında da inceleme başlatıldığını açıkladı. Hacıosmanoğlu, “Bu Türk futbolunda bir devrimin başlangıcı” dedi.

“Türk futbolu dibe vurdu ama yeniden doğacak”

Bir televizyon kanalında canlı yayına katılan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolundaki bahis skandalına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, sürecin yalnızca hakemlerle sınırlı kalmadığını, futbolcular, temsilciler ve gözlemciler dahil geniş bir incelemenin yürütüldüğünü belirtti:

“Futbolcuların listeleri geldi, 3 bin 700 kişi inceleniyor. Bir hafta 10 güne kadar dosyalar sevk edilecek. Futbolcular bittikten sonra temsilciler, gözlemciler ve spor alanındaki diğer kişiler de kapsama alınacak.”

TFF Başkanı, bu süreci Türk futbolu açısından “bir temizlik hareketi” olarak nitelendirdi.

“Türk futbolu dibe vurmuş durumda. Buradan daha aşağısı yok. Bu süreci layık olduğu yere taşımak için herkesin kucaklaması lazım. Biz bataklığı kurutup önümüze bakacağız.”

“Bu, Türk futbolunun devriminin başlangıcı”

Hacıosmanoğlu, bahis skandalının ortaya çıkmasının ardından başlatılan operasyonun “Türk futbolunda tarihi bir dönüm noktası” olduğunu söyledi:

“Yapı varsa hep birlikte kaldıralım. Biz bu işi başlattık. Bu bir kritik eşik değil; bana göre Türk futbolunun devriminin başlangıcı.”

TFF Başkanı, geçmişe dönük tescillenmiş liglerle ilgili işlem yapılamayacağını ancak mevcut yapının kökten temizleneceğini vurguladı.

“İki taraftan da maça bahis oynanmış”

Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasının temelini oluşturan Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına ilişkin detayları da paylaştı:

“Nisan ayında kapsamlı bir araştırma yaptık. Ankaraspor - Nazilli maçı skoru iki takımın da işine yarıyordu. İki taraftan da maça bahis oynanmış. Bizim tarafımızdan en üst sınırdan ceza verildi.”

Bu olayın ardından geniş kapsamlı bir inceleme başlattıklarını belirten Hacıosmanoğlu, beklenenden çok daha fazla hakemin sürece dahil olduğunun tespit edildiğini söyledi:

“Biz 15 hakem bekliyorduk ama rakamlar çok daha yüksek çıktı. 152 hakemle ilgili iddialar ortaya çıktı. Bu beni üzdü.”

“45 gün ceza hakemliği bitirir”

Disiplin sürecinin devam ettiğini ifade eden Hacıosmanoğlu, hakemler için uygulanacak cezaların kariyer bitirici nitelikte olduğunu söyledi:

“Hakemler 45 gün hak mahrumiyeti cezası alırsa hakemliği bitiyor. Şu anda süreç Tahkim’de. Kesinleştiğinde bu kişiler hakemlik görevinden alınacak.”

“UEFA ve FIFA süreci yakından takip ediyor”

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, sürecin uluslararası futbol otoriteleri tarafından da desteklendiğini belirtti.

“UEFA ve FIFA ile bu kadar yakın ilişkide bulunan başka bir federasyon yok. Hem bireysel hem de kurumsal olarak bizim yaptığımız her şeye sonsuz destek veriyorlar.”

Hacıosmanoğlu, sürecin kısa sürede tamamlanacağını ve “futbolun itibarı için gereken tüm adımların atılacağını” kaydetti.