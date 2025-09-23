Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, bölgenin sanayi potansiyelini ve yatırım alanlarını incelemek üzere İzmir'in Aliağa ilçesine bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında, iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek bölgenin karşı karşıya olduğu sorunları ve çözüm önerilerini görüştü.

Aliağa’da sanayi ve lojistik odaklı inceleme

Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Aliağa'daki programına Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Başkanı Ömer Ertürk ile birlikte başladı. İkili, bölgenin ağır sanayi ve liman alanlarını yerinde incelemek amacıyla bir saha ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyaretin ana amacı, sanayi tesislerinin ve limanların lojistik ve altyapı ihtiyaçlarını, özellikle de karayolu ulaşım problemlerini bizzat gözlemlemekti.

Saha ziyaretinin ardından, Aliağa Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde kapsamlı bir istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya Foça Kaymakamı ve Aliağa Kaymakam Vekili İhsan Emre Aydın, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, ALTO Başkanı Ömer Ertürk, Meclis Başkanı Uğur Akyıldız ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra bölgenin önde gelen yatırımcıları da katıldı.

Çözüm odaklı iş birliği vurgusu

Toplantının açılış konuşmasını yapan ALTO Başkanı Ömer Ertürk, sunumunda Aliağa'nın ülke ekonomisi için taşıdığı kritik öneme değindi. Başkan Ertürk, limanların ve sanayi tesislerinin kapasitesine uygun bir ulaşım altyapısının oluşturulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı. Bölgedeki mevcut ulaşım ve altyapı eksikliklerinin, lojistik maliyetlerini artırdığını ve yatırımların önünde engel teşkil ettiğini belirtti. Ertürk, bu sorunların çözümünün, ancak bütüncül bir planlama yaklaşımıyla mümkün olabileceğini ifade etti.

Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan ise, yapılan sunum ve toplantıdaki paylaşımların ardından bir açıklama yaptı. İnan, Bakanlık olarak iletilen tüm sorun ve taleplerin titizlikle inceleneceğini ve bölgenin lojistik ile altyapı sorunlarının çözümü için bütüncül bir plan oluşturulması noktasında gereken her türlü desteği vereceklerini taahhüt etti. Bu ziyaret ve toplantılar, Aliağa'nın sanayi ve ticaret potansiyelini daha ileriye taşımak adına kamu-özel sektör iş birliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu.