İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nin (İKÇÜ) 2025–2026 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın katılımıyla Çiğli Ana Yerleşke’de yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Saffet Köse’nin ev sahipliğinde düzenlenen programa; İzmir Valisi Süleyman Elban, akademik-idari kadrolar, siyasi parti temsilcileri, belediye yöneticileri, STK temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Yerlikaya: “Türkiye Yüzyılı’nın temelinde gençler var”

Açılış töreninde konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, üniversite gençliğiyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gençlerin Türkiye’nin yeni vizyonunun en güçlü taşıyıcısı olduğunu vurgulayan Yerlikaya şunları söyledi:

“Büyük ve güçlü Türkiye’nin temelinde gençlerimiz var. Üniversite yılları hayatın rotasının çizildiği dönemlerdir. Bu yılların değerini bilin, hayallerinizi burada büyütün.”

Katip Çelebi’nin bilim mirası öğrenciler için rehber niteliğinde

Konuşmasında üniversiteye adını veren Katip Çelebi’nin bilim mirasına da dikkat çeken Yerlikaya, tarih boyunca üretilen bilgi ve ilmin gençlerin yolunu aydınlatması gerektiğini belirtti:

“Miras bir yük değil, taşınan bir bayraktır. Gençlerimiz bu bayrağı daha yükseğe taşımalı, daha çok okumalı, üretmeli. Türkiye’nin en büyük gücü genç nüfusudur.”

“Sanal kumar gençlerin zamanını ve aklını çalıyor”

Dijital çağın sunduğu imkanların yanında tehlikelerin de arttığını belirten Yerlikaya, özellikle sanal kumar ve yasa dışı bahis konusuna dikkat çekti.

Deepfake, siber zorbalık ve dijital manipülasyon gibi tehditlerin gençleri hedef aldığını söyleyen Yerlikaya şöyle konuştu:

“Sanal bahis, uyuşturucu gibi bağımlılık yapan bir hastalıktır. Bazı şirketler gençlerin banka hesaplarını kiralayarak milyonlarca liranın dolaştığı yasa dışı bir ağ kuruyor. Bu tekliflere kesinlikle kanmayın.”

Yasaklı maddeyle mücadelede 93 binin üzerinde tutuklama

Bakan Yerlikaya, yasaklı madde ile mücadelede gelinen noktayı rakamlarla aktararak güvenlik güçlerinin kararlılığını vurguladı:

“Bugüne kadar 93 bin 279 zehir tacirini tutukladık. 225 ton yasaklı madde ele geçirdik. 345 narkotik suç örgütünü çökerttik. Bu mücadele siyaset üstü bir mücadeledir.”

Yeni Trafik Yasası meclise geliyor

Trafik kazalarında kaybedilen canların büyük bölümünün gençlerden oluştuğunu belirten Yerlikaya, Yeni Trafik Yasası Teklifi’nin yılbaşından sonra meclise sunulacağını açıkladı:

“Aşırı hız, kırmızı ışık ihlali, makas atma gibi davranışlar her yıl binlerce hayatı sonlandırıyor. Hedefimiz ceza kesmek değil, trafik kültürünü oluşturmak.”

Rektör Köse: “Üniversiteler bu yürüyüşün önemli bir parçası”

Törende söz alan İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, üniversitelerin nitelikli insan gücü yetiştirme sorumluluğuna dikkat çekti.

“Türkiye güçlü bir atılım döneminden geçiyor. Üniversiteler, bilimsel araştırmalarla ve nitelikli insan kaynağıyla bu yürüyüşe katkı sunmalıdır” dedi.

Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Yerlikaya’ya Rektör Köse tarafından üniversitenin kurumsal hediyesi takdim edildi. Açılış töreni, akademik kadro ve öğrencilerin katıldığı toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.