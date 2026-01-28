İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 46 ilde terör örgütü FETÖ’ye yönelik düzenlenen geniş kapsamlı operasyonlarda toplam 151 şüphelinin yakalandığını, bu kişilerden 82’sinin tutuklandığını açıkladı.

Operasyonlar eş zamanlı gerçekleştirildi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, emniyet güçleri tarafından yürütülen operasyonların eş zamanlı olarak gerçekleştirildiği bildirildi. Çalışmaların, örgütün farklı yapılanmalarına yönelik yürütüldüğü belirtildi.

Farklı yapılanmalarda faaliyet gösteren şüpheliler hedef alındı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin;

Adliye mahrem yapılanması,

Askeri mahrem yapılanma,

Eğitim ve öğrenci yapılanması,

Diğer mahrem örgüt yapılanmaları içerisinde aktif rol aldıkları tespit edildi.

ByLock ve Ankesörlü Hat Detayı

Şüphelilerin, örgüt içi iletişimde kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları, ayrıca ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt yöneticileriyle irtibat kurdukları belirlendi.

Mülakat ve sınav soruşturmaları da dosyada

Soruşturmalar kapsamında bazı şüphelilerin, münferit sınav soruşturmalarında mülakatlarda avantajlı şekilde kodlandıkları ve örgüt tarafından yönlendirildikleri tespit edildi.

Gözaltına alınan kişiler arasında, örgütün “gaybubet evi” olarak adlandırdığı hücre evlerinde saklandığı belirlenen şüphelilerin de bulunduğu kaydedildi.

Adli süreç devam ediyor

Yakalanan 151 şüpheliden:

82 kişi tutuklandı,

54 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı,

Diğer şüphelilerin ise adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.