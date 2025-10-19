Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi kapsamında düzenlenecek “Bölgelerarası Güvenlik ve Bağlantısallık” temalı Bakanlar Toplantısı için 19-20 Ekim tarihlerinde Lüksemburg’a gidecek.

Karadeniz güvenliği masada

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan toplantı kapsamında “Karadeniz Bölgesi’nde Güvenlik, İstikrar ve Dayanıklılık” başlıklı oturumda Türkiye’yi temsil edecek.

Fidan’ın burada Karadeniz’in stratejik önemi, bölgedeki jeopolitik dengeler ve güvenlik dinamiklerine ilişkin Türkiye’nin değerlendirmelerini paylaşması bekleniyor.

Yoğun katılım bekleniyor

Toplantıya, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonu’nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları ile Azerbaycan, Ermenistan, Moldova, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan temsilcileri katılacak.

Fidan’ın üçüncü AB teması

Bakan Fidan, bu yıl daha önce 8 Mayıs’ta Varşova’da ve 29 Ağustos 2024’te Brüksel’de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantıları’na (Gymnich formatı) da katılmıştı. Lüksemburg’daki toplantı, Fidan’ın son dönemdeki üçüncü yüksek düzeyli AB temasını oluşturacak.