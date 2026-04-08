Son Mühür- İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından yaptığı değerlendirmede, İran’a yönelik saldırıların durdurulması halinde Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçişin mümkün olacağını açıkladı. Arakçi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, saldırıların sona ermesi durumunda İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde ve teknik sınırlamalar gözetilerek iki hafta boyunca Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçiş sağlanacağını belirtti.

Açıklamasında Pakistan’ın arabuluculuk rolüne de değinen Arakçi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Genelkurmay Başkanı Asim Munir’e savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaları nedeniyle teşekkür etti. İranlı Bakan, ABD ile yürütülen müzakerelere ilişkin olarak da Washington yönetiminin 15 maddelik önerisine karşılık İran’ın 10 maddelik bir teklif sunduğunu ve bu çerçevenin müzakereler için temel oluşturduğunu ifade etti.

Arakçi, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi adına yaptığı değerlendirmede, saldırıların durdurulması halinde savunma operasyonlarının da sona ereceğini vurguladı.