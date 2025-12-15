İzmir’de sosyal güvenlik uzmanı Dilek Ete, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaşan Torba Kanun’un sosyal güvenlik alanında önemli değişiklikler getirdiğine dikkat çekti. Ete, Bağ-Kur prim borcu bulunanların, geçmiş borçlarını belirlenen süreler içinde ek maliyet olmadan ödeme imkânı elde ettiğini söyledi.

Bağ-Kur borçlarına ihya imkânı

Dilek Ete, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek düzenlemeler kapsamında Bağ-Kur prim borcu bulunanların, 31 Aralık 2025 tarihine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuru yapması gerektiğini ifade etti. Bu başvuruların ardından, prim borçlarının asgari ücretin günlük kazancının yüzde 32’si üzerinden hesaplanacağını belirten Ete, ödemelerin 2026 yılı Mart ayına kadar herhangi bir artış, zam veya faiz yansıtılmadan yapılabileceğini kaydetti.

Başvuru sonrası SGK tarafından gönderilen ödeme evrakının ardından üç ay içinde ödeme yapılması halinde, prim günlerinin ek maliyet olmaksızın satın alınabileceğini vurguladı.

Borçlanmalarda da artış uygulanmayacak

Ete, doğum, askerlik, yurt dışı, avukat stajı gibi borçlanmalar için de önemli bir avantaj sağlandığını belirtti. Buna göre, 31 Aralık 2025 tarihine kadar yapılan borçlanma başvurularında prim ödemeleri, 2026 yılı Ocak ayı sonuna kadar herhangi bir zam veya faiz uygulanmadan yapılabilecek.

İmalat sektörüne prim desteği sürüyor

Yeni düzenleme kapsamında imalat sektörüne yönelik prim teşviklerinin devam ettiğini belirten Ete, bu sektörde uygulanan 5 puanlık prim teşvikinin 31 Aralık 2026 tarihine kadar sürdürüleceğini söyledi. İmalat sektörü dışındaki alanlarda ise prim teşvikinin 2 puan üzerinden uygulanacağını ifade etti.

Tavan prim yükseltildi

Emekli aylıklarını doğrudan etkileyecek bir diğer düzenlemeye de dikkat çeken Ete, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasında işveren payının yüzde 11’den yüzde 12’ye çıkarıldığını belirtti. Ayrıca, emekli aylığı hesaplamasında esas alınan tavan prim tutarının, asgari ücretin 7,5 katından 9 katına yükseltildiğini söyledi. Bu düzenlemenin özellikle yüksek ücretle çalışan özel sektör çalışanlarının emekli aylıklarına olumlu yansıyacağını dile getirdi.

Sağlık hizmetlerinde ödeme artışı

Torba Kanun’un sağlık hizmetlerinde de değişiklikler getirdiğini belirten Dilek Ete, 15 Aralık 2025’ten itibaren uzak ve yakın gözlüklerin aynı reçetede yazılması halinde çok odaklı gözlüklerin ücretsiz verileceğini açıkladı. Ayrıca, SGK’nın hastanelere ödediği tutarlarda artışa gidildiğini; yoğun bakımda yüzde 55, palyatif bakımda yüzde 40, diyaliz ve kan ürünlerinde yüzde 35, ayakta tedavilerde ise yüzde 30’a kadar ödeme artışı sağlandığını ifade etti.