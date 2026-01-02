İddiaya göre Antalya’da yaşayan Osman Vesek, bir yaşındaki kızının vücudunda fark ettiği morluklar ve çevresinden gelen uyarılar üzerine evine gizli kamera yerleştirdi.

Yaklaşık bir hafta boyunca kaydedilen görüntülerde, yabancı uyruklu anne İmane Moti’nin bebeğe defalarca şiddet uyguladığı anlar yer aldı.

Dehşete düşüren görüntüler savcılığa teslim edildi

Elde ettiği kamera kayıtlarıyla Antalya Adliyesi’ne başvuran baba Vesek, eşi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Savcılığa sunulan görüntülerde annenin bebeğe tokat attığı, terlikle vurduğu ve ayaklarından tutarak koltuğa fırlattığı iddia edildi.

“Gizli kamera kurmak zorunda kaldım”

Yaşadıklarını anlatan Osman Vesek, kızının vücudundaki izler nedeniyle şüphelenmeye başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Çocuğumun vücudunda sürekli morluklar görüyordum. Daha önce defalarca uyardım ancak her seferinde inkar edildi.

Bu yüzden evime gizli kamera kurmak zorunda kaldım. Kayıtlarda çocuğuma sistematik şekilde şiddet uygulandığını gördüm ve hemen adliyeye başvurdum.”

Baba koruma ve uzaklaştırma kararı talep etti

Baba Vesek, emniyete tüm delilleri teslim ettiğini belirterek anne hakkında koruma ve uzaklaştırma kararı verilmesini istedi.

Daha önce yalnızca uyarı kararı uygulandığını ifade eden Vesek, çocuğunun güvenliği için daha ağır tedbirlerin alınmasını talep etti.

“Tokatlıyor, vuruyor, sonra makyaj yapmaya devam ediyor”

Görüntülerde yer alan detayları paylaşan Vesek, şiddetin sıradanlaşmış bir hale geldiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Tokat atıyor, terlikle vuruyor, ayaklarından tutup kanepeye fırlatıyor. Ardından hiçbir şey olmamış gibi makyaj yapmaya devam ediyor. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız.”

Daha önce de şiddet iddiası gündeme gelmiş

Vesek, benzer bir olayın kızları henüz 4 aylıkken Konya’da da yaşandığını ileri sürdü. O dönemde eşinin bebeği sert şekilde fırlattığını, ambulans ve polisin olaya müdahale ettiğini ancak yeterli delil bulunamadığı için ciddi bir yaptırım uygulanmadığını söyledi. Bu sürecin ardından eve kamera yerleştirme kararı aldığını aktardı.

“Görüntülerde nefesinin kesildiği anlar var”

2023 yılında evlendiklerini ifade eden Vesek, adli sürecin ardından boşanma davası açacağını belirtti. Kızının şu anda babaannesinin yanında güvende olduğunu söyleyen baba, kamera kayıtlarında çocuğun nefesinin kesildiği anların dahi yer aldığını, daha ağır sonuçların yaşanabileceğini dile getirdi.

Adli süreç sürüyor

Olayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, anne hakkında verilecek adli karar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.