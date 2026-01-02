Son Mühür - Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türkiye’nin Gazze’ye insani yardım ulaştırma girişimlerinin engellendiğini belirtti. Erdoğan, konteyner gönderilmesine izin verilmediğini ifade ederek, bu yardımlarla Filistinli sivillerin kurtarılabileceğini ancak buna imkân tanınmadığını dile getirdi.

Netanyahu’ya sert eleştiri

Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çeken Erdoğan, yaşananların karşılıksız kalmayacağını savundu. Mazlumların ahının yerde kalmayacağını belirten Erdoğan, Türkiye’nin Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

Ekonomi değerlendirmesi

Erdoğan, ekonomiye ilişkin açıklamasında 2026 yılına olumlu bir tabloyla girildiğini ifade etti. Enflasyondaki düşüşe ve Merkez Bankası rezervlerindeki artışa dikkat çeken Erdoğan, rezervlerin güçlü olduğunu ve bu alanda bir sıkıntı yaşanmadığını kaydetti.

Sosyal konut mesajı

Yeni yılda deprem konutları ve sosyal konut projelerinin süreceğini belirten Erdoğan, 1+1, 2+1 ve 3+1 konut projeleriyle çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Dış politika başlıkları

Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşı ve Filistin konularının diplomatik gündemde yer aldığını belirterek, önümüzdeki günlerde uluslararası temasların süreceğini ifade etti.