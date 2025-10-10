Bali’de kendisine yeni bir yaşam kuran ünlü oyuncu Irmak Ünal, son dönemde meme kanseriyle verdiği mücadeleyi sosyal medya üzerinden duyurdu. Zorlu sürecini takipçileriyle paylaşan Ünal, hem kendisinde hem de çevresinde büyük bir etki yarattı. Ünlü isim, yeni yılın ilk günü aldığı hastalık haberiyle hayatında önemli bir dönüm noktası yaşadı.

Irmak Ünal, memleketten uzakta, Bali’de sakin bir yaşam sürüyor ve oyunculuk kariyerine ara verdi. On ay boyunca meme kanseriyle mücadele ettiğini söyleyen Ünal, hastalığın kendisini hem fiziksel hem de psikolojik olarak dönüştürdüğünü belirtti. Bu gelişme, magazin dünyasında ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sabiş Kuzuoğlu kimdir?

Irmak Ünal’ın annesi olarak merak edilen Sabiş Kuzuoğlu, Türkiye'nin 1970’li yıllarında öne çıkan modellerinden biri oldu. Gerçek adı Sabiha Tarhan olan Kuzuoğlu, özellikle 1971 yılında Hayat Dergisi kapak çekimlerinde yer aldı ve dönemin popüler mankenleri arasında yer aldı. Kısa bir süreliğine oyuncu Cihan Ünal ile evliliği oldu. Bu evlilikten Irmak Ünal dünyaya geldi. Sabiş Kuzuoğlu, daha sonra hayatını Erol Tarhan ile birleştirdi.

Modellik ve mankenlik yaptığı dönemde, Türkiye’de moda sektörünün gelişiminde katkı sundu. O yıllarda mankenlere olan ilgi ve moda akımlarına dair istatistikler, Türkiye’de yaklaşık 150 profesyonel modelin aktif olarak sektörün içinde yer aldığını ortaya koyuyor.

Irmak Ünal ve Yağmur Ünal kardeş mi?

Irmak Ünal ile Yağmur Ünal’ın ilişki durumu da sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Her iki ismin de babası ünlü oyuncu Cihan Ünal. Bu nedenle Irmak Ünal ile Yağmur Ünal öz kardeş olarak biliniyor. Her iki kardeş farklı annelerden dünyaya geldi.

Magazin dünyasında etkin olan Ünal ailesi, sanat ve televizyon sektöründe yıllardır önemli bir konumda bulunuyor. Cihan Ünal’ın oyunculuk kariyerine dair bilgiler ve ailesinin medya dünyasındaki yeri, özellikle Türk televizyonunda sıkça gündeme geliyor.

Irmak Ünal’ın sağlık mücadelesi ve aile bağları, son dönemde hem magazin haberlerinde hem de sosyal medyada geniş yer buldu. Kamuoyunun ilgisi, özellikle kanserle mücadele eden ünlülerde gözlemlenen dayanışma örnekleriyle dikkat çekiyor.