Son Mühür / Alper Temiz - 8 Ekim 2025 tarihinde toplanan Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, kamuoyunda “İşgal Yasası” olarak bilinen 7554 sayılı kanunun bazı hükümlerine karşı açılan iptal başvurusunun ilk incelemesini tamamladı. Mahkeme, başvuruda herhangi bir eksiklik tespit etmediğini ve talebin esastan görüşülerek karara bağlanacağını açıkladı.

Ayrıca, düzenlemenin yürürlüğünün durdurulması talebinin de esas inceleme aşamasında değerlendirileceği bildirildi. Karar, çevre hakkı ve yurttaşların yaşam alanlarını koruma mücadelesinde önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Ne olmuştu?

7554 sayılı kanun, özellikle zeytinlik alanların madencilik ve diğer sermaye odaklı faaliyetlere açılmasını öngören düzenlemeler içerdiği ifade edilmişti. Kanunun çevre ve yaşam hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle muhalefet partileri ve çevre örgütleri tarafından Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yapılmıştı.

17 Eylül 2025’te TBMM’de bir araya gelen muhalefet partileri, 260 milletvekilinin imzasıyla yasanın iptali için başvuruda bulunmuştu. Başvuruda, kanunun Anayasa’nın 17. ve 56. maddelerine, uluslararası çevre sözleşmelerine ve çevre hakkına açıkça aykırı olduğu vurgulanmıştı.

“Toprağımızı Vermiyoruz” kampanyası ve yurttaş müdahilliği

Dava, Türkiye genelinde çevre örgütleri ve yurttaşlar tarafından desteklenen “Toprağımızı Vermiyoruz” kampanyasının da merkezinde yer aldı. Kampanya kapsamında yurttaşlar, Anayasa Mahkemesi’ne müdahil olarak katılmak için dilekçeler vermişti.

Muğla’da 28 Eylül 2025 tarihinde düzenlenen mitingde çevre platformları, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları bir araya gelerek yasaya karşı tepkilerini dile getirmişti. İstanbul, Marmaris, Diyarbakır, Adana, Artvin Hopa ve Bursa gibi birçok kentte de eş zamanlı olarak açıklamalar yapılmış ve müdahillik dilekçeleri teslim edilmişti.