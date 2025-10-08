Son Mühür/Sercan Engerek- Kazdağları’nda açmayı planladığı Halilağa Altın ve Bakır Madeni için 1 milyonun üzerinde ağacı kesen Cengiz Holding’e bağlı şirket, sahadaki çalışmalarını hızlandırdı. Kazdağları Ekoloji Platformu tarafından yapılan açıklamada, “Açık ocak olarak işletilecek bu alan her gün patlatılmaya başladığında ne su kalacak ne hava! Ne de köylerde bir yaşam! Hayvancılık, tarım hepsi bitecek” denildi.

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Hacıbekirler köyünde Cengiz Holding’e bağlı Truva Bakır AŞ 2012 yılında verilen “ÇED gerekli değildir” kararıyla bakır madeni için çalışma izni aldı. 2020’de başlatılan “Halilağa Bakır Ocağı Kapasite Artışı, Cevher Zenginleştirme Tesisi ve Atık Depolama Tesisi” projesi, tüm itirazlara rağmen 2021’de “ÇED olumlu” verildi.

Kararın iptali için sivil toplum kuruluşları ve yurttaşlardan oluşan 90 davacı, üç ayrı dava açtı. Bilirkişi raporları, projenin doğal ve kültürel varlıklar üzerinde geri dönüşü olmayan bir tahribata yol açacağı yönünde görüş bildirince “ÇED Olumlu” kararı iptal edildi.

İptal kararı, Danıştay tarafından da itiraz yolu kapalı olmak üzere onaylandı. Bu süreçte şirket, ÇED raporunda değişiklikler yaparak eski proje ruhsat alanına yeni bir ruhsat ekledi ve ruhsatları birleştirerek projenin adını değiştirdi.

1 milyonun üzerinde ağaç kesildi

Hukuki süreç devam etmesine rağmen 2024 yılında Truva Madencilik, Halilağa Altın Madeni projesi için 1 milyonun üzerinde ağacı kesti.

Kazdağları Ekoloji Platformu, Kazdağları’nın yakınında Hacıbekirler köyü yakınlarındaki şantiyede çalışmaların hızlandığını açıkladı. Açıklamada Truva Madencilik’in faaliyetlerine karşı açılan davalar hatırlatıldı.

1 milyon ağaç kesilerek 5 bin 200 dönüm ormanın yok edildiği vurgulanan açıklamada “Sayfalarca suç duyurusu, onlarca itiraz dilekçeleri, Cimer başvuruları yapıldı, dava üstüne dava açıldı! Ama durdurulamadı bu hukuksuz katliam! 5 bin 200 dönüm bir orman, 1 milyon ağaç katledildi bu alanda! Tonlarca orman örtüsü olan verimli toprak kazındı, sıyrıldı! Dağlar, tepeler patlatıldı! Koskoca bir ekosistem yerle bir edildi ve bu daha başlangıç!” denildi.

Platform tarafından yapılan açıklamada Kazdağları yakının 12 köyün tehdit altında olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Bilirkişi raporlarında üç köyün ortasında ve toplam ruhsatlı sahasının etrafında 12 köyün olduğu bir projenin kamu yararı taşımadığı ısrarla belirtilmesine rağmen maden sahasına hızla dönüştürülüyor! Çünkü maden mevzuatları istedikleri gibi düzenleniyor, hukuk hiçe sayılıyor, devletin tüm imkânları sunuluyor. Ne için? Bir şirketin rantı için! Kamunun bir yararı yok ama Cengiz’in yararına ne varsa o olduruluyor!”

“Bayramiç de İliç gibi bir maden kasabası olacak”

Kazdağları’ndaki Hacıbekirler köyü yakınlarındaki bakır madeni açık ocak olarak işletilecek ve yapılacak patlatmalar nedeniyle köylerin, çevre ve doğanın büyük bir tehdit altında olduğu belirtildi.

Kazdağları Ekoloji Platformu’nun açıklamasında “Açık ocak olarak işletilecek bu alan her gün patlatılmaya başladığında ne su kalacak ne hava! Ne de köylerde bir yaşam! Hayvancılık, tarım hepsi bitecek! Cengiz Holding kapasite artışları ile genişlediğinde 60 bin dönümlük ruhsatlı sahasına yayılacak, Bayramiç de İliç gibi bir maden kasabası olacak!” denildi.

Platformun açıklamasında şirkete ve siyasi iktidara “Soruyoruz ne için; siyasi iktidarı arkasına almış bir şirketin kendi cumhuriyetini Kazdağları'nı ortadan kaldırma pahasına kurması için! Çünkü burası Cengiz Cumhuriyeti onun kuralları, onun yasaları geçerli!” diye tepki gösterildi.