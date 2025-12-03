Zincir, taze meyve-sebze, süt ürünleri ve temel gıdalar üzerine odaklanıyor. Online alışveriş seçeneğiyle de kapıya teslimat yapıyor. Şubeler, İzmir'in çeşitli semtlerinde yoğunlaşıyor ve 2025 itibarıyla büyüme planları devam ediyor. İstanbul sakinleri için alternatif market zincirleri öneriliyor.

Gürmar Market Şubeleri Nerede Bulunuyor

Gürmar Marketler, 2000 yılından beri İzmir merkezli büyüyor ve şu anda 31 şubeye ulaştı. Şubelerin çoğu İzmir ilçelerinde yer alıyor; örneğin Bornova, Karşıyaka, Gaziemir ve Çiğli gibi bölgeler öne çıkıyor. Altındağ şubesi Kemalpaşa Caddesi No: 92/A'da, Atakent şubesi ise Yalı Mahallesi Caher Dudayev Bulvarı No: 123/1'de hizmet veriyor.

Diğer şubeler arasında Ataşehir Mahallesi Atatürk Bulvarı No:11 Çiğli, Balçova, Buca, Çeşme ve Kuşadası gibi noktalar var. Zincir, Ege Perder üyesi olarak yerel ekonomiye katkı sağlıyor. Harita üzerinden en yakın şubeyi bulmak mümkün; resmi sitede detaylı liste sunuluyor. Sakarya'da ise "Güzmar Süpermarket" adıyla bağımsız bir şube biliniyor, ancak bu zincirin parçası değil.

Şubeler, haftanın her günü erken saatlerden akşamlara kadar açık kalıyor. Online platform gurmar.com.tr üzerinden teslimat adresi seçilerek alışveriş yapılabiliyor. Bu sistem, İzmir dışındaki ilçelere de ulaşıyor.

İstanbul’da Gürmar Market Şubesi Var mı

İstanbul'da Gürmar Market'e dair herhangi bir şube kaydı bulunmuyor. Arama sonuçları, zincirin Ege Bölgesi odaklı kaldığını doğruluyor. Benzer isimli marketler, örneğin Gümüş MAR veya Hakmar, İstanbul'un Pendik, Tuzla ve Gebze gibi semtlerinde faaliyet gösterse de Gürmar ile bağlantılı değil.

Hakmar'ın İstanbul şubeleri Seçkin Sokak No:1 Pendik ve Güzelyalı Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde yer alıyor. Gümüş Ekomar ise Cevizli Mahallesi'nde indirimli ürünler sunuyor. İstanbul sakinleri, Onur Market veya Show Market gibi zincirleri tercih edebilir; bunlar Fatih, Avcılar ve Bakırköy'de yaygınlaşıyor.

Gürmar'ın genişleme planlarında İstanbul belirtilmiyor. Şirket, Ege'deki 15 bin metrekarelik satış alanıyla yetiniyor. Bu durum, yerel zincirlerin bölgesel kalmasını yansıtıyor.

Gürmar Marketler Hakkında Bilgiler

Gürmar Marketler, Gürler Ailesi tarafından 1982'de süt ürünleri üretimiyle kuruldu ve 2000'de perakendeye geçti. Bugün 950 personelle çalışıyor; depo ve et işleme tesisiyle taze ürünlere odaklanıyor. Sloganları "Yüzde Yüz Müşteri Memnuniyeti" ve şubelerde en temiz ürünleri sunma vaadiyle biliniyor.

Zincir, Ramazan erzak paketleri gibi sosyal projelerle de dikkat çekiyor. Online marketi, taze et ve sebzeleri kapıya getiriyor. İzmir dışına açılım sınırlı; Kuşadası ve Özdere gibi turistik noktalarda şube var. Sakarya'daki Güzmar ise Facebook'ta yerel bir süpermarket olarak listeleniyor.

Alışverişçiler, resmi siteden şube haritasını kullanabiliyor. Bu zincir, büyük marketlere alternatif olarak yerel tatları koruyor. İstanbul için benzer seçenekler, Hakmar veya İZMAR gibi markalarla sınırlı kalıyor.