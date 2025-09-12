Aydın'ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir spor salonuna düzenlenen silahlı saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olayın detayları ve soruşturma süreci

Saldırı, 2 Eylül'de sabahın erken saatlerinde, Efeler ilçesi Orta Mahalle'deki 213 Sokak'ta meydana geldi. Sabah saat 05.00 sularında, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce mahalleye yakın bir konumda bulunan spor salonuna doğru yaklaşık beş el ateş edildi. Silah sesleriyle irkilen çevre sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hem olay yerinde delil toplama çalışması başlattı hem de saldırganların kimliğini belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Yapılan detaylı incelemeler ve kamera kayıtlarının analizi sonucunda, olaya karıştığı belirlenen dört şüpheli tespit edildi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler S.B., E.C.Y., B.D. ve M.A.S. gözaltına alındı.

Şüpheliler adalet önüne çıkarıldı

Emniyetteki sorgu süreçlerinin tamamlanmasının ardından, şüpheliler S.B., E.C.Y., B.D. ve M.A.S., adli makamlara sevk edilmek üzere geniş güvenlik önlemleriyle Aydın Adliyesi'ne getirildi. Şüphelilerin, savcılık tarafından sorgulanmasının ardından mahkemeye çıkarılması bekleniyor. Olayın sebebi ve saldırganların spor salonuyla olan bağlantıları netlik kazanmazken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği belirtildi. Polis yetkilileri, benzer olayların önüne geçmek için bölgedeki devriye ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını ifade etti. Spor salonu işletmecileri ve mahalle sakinleri, bu tür şiddet olaylarının kendilerini endişelendirdiğini ve faillerin bir an önce cezalandırılmasını umduklarını dile getirdi. Olayın, ticari bir anlaşmazlıktan mı yoksa kişisel bir husumetten mi kaynaklandığı ise savcılık sorgularının ardından ortaya çıkacak.