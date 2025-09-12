Aydın Ticaret Odası Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (AYTO AYMES), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından zorunlu hale getirilen mesleklerden biri olan zeytinyağı üretim operatörlüğü alanında sınav ve belgelendirme çalışmalarını sürdürüyor. Başarılı adaylar, MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi alarak sektördeki yasal gereklilikleri karşılıyor.

Teorik ve uygulamalı sınavlar yapılıyor

Türkiye’nin en önemli zeytinyağı üretim merkezlerinden Aydın’da gerçekleştirilen sınavlarda adaylar, mesleki bilgi ve becerilerini teorik ve uygulamalı aşamalarda sergiliyor. Gerçek iş ortamlarını yansıtan uygulamalı sınavlarda üretim sürecindeki yetkinlikler dikkatle değerlendiriliyor.

Belge kalite ve güvence sağlıyor

Sınavı başarıyla geçen adaylar, MYK onaylı Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanıyor. Bu belge, hem işverenler hem de çalışanlar için kalite ve güvence anlamı taşıyor.

Farklı alanlarda belgelendirme sürecek

AYTO çatısı altında faaliyet gösteren AYMES, nitelikli iş gücünü artırmak amacıyla önümüzdeki dönemde farklı meslek dallarında da sınav ve belgelendirme faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyor.