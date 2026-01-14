Aydın’ın Efeler ilçesinde faaliyet gösteren bir kreşte yaşanan ve infiale yol açan şiddet skandalında yargı süreci resmen başladı. 2024 yılında gün yüzüne çıkan, minik bedenlerin maruz kaldığı fiziksel ve psikolojik travmaların ayrıntıları, hazırlanan iddianame ile adaletin huzuruna taşındı.

Efeler ilçesinde bulunan Neşe Erberk Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde yaşanan olaylar, sadece Aydın’da değil tüm Türkiye’de derin bir yankı uyandırdı. Mart 2024’te ailelerin şüpheleri üzerine patlak veren skandal, okulun güvenlik kameralarının incelenmesiyle korkunç bir boyuta ulaştı. Grup sorumlusu Ayça Çimen ve çocuk bakıcısı Buse Girgin’in, henüz oyun çağındaki çocuklara yönelik sert müdahaleleri, itme-kakma eylemleri ve disiplin adı altındaki eziyetleri görüntülerle tescillendi. Toplamda 8 mağdur çocuğun bulunduğu olayda, 6 ailenin hukuk mücadelesi başlatmasıyla birlikte hazırlanan iddianame, Aydın 9. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Şiddet görüntüleri ailelerin şüphesiyle ortaya çıktı

Olayın gelişim süreci, çocukların ev ortamında sergiledikleri travmatik davranış değişiklikleriyle başladı. Çocuklarının ruh halindeki bozulmayı fark eden ebeveynler, profesyonel pedagoglar eşliğinde evlatlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde çocukların okulda yaşadıkları kötü muameleyi anlatmaları üzerine, aileler okul yönetimine baskı yaparak güvenlik kameralarının izlenmesini sağladı. Kamera kayıtlarında; öğretmenlerin çocukları sertçe yere fırlattığı, ortak alanlarda fiziksel güç kullandığı ve miniklerin savunmasız hallerine rağmen şiddete maruz kaldıkları açıkça görüldü. Skandalın patlak vermesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü devreye girerek kuruma ağır yaptırımlar uyguladı; velilerin çocuklarını okuldan çekmesiyle de kurum eğitim faaliyetlerini tamamen sonlandırdı.

Mağdur velilerden kan donduran ifadeler: "Ceza duvarı bile kurulmuş"

Davacı aileler arasında yer alan İlhan ve Dilara Evin çifti, sürece dair çarpıcı detaylar paylaştı. Çocukları Atlas ve Aslan’ın maruz kaldığı sistematik şiddeti anlatan aile, Kasım 2023’te başlayan şüphelerinin Aralık ayında kesinleştiğini ifade etti. Görüntüleri izlediklerinde dehşete düştüklerini belirten baba İlhan Evin, öğretmen Ayça Çimen’in çocuklara çelme takarak yere çarptığını, kollarından tutup savurduğunu ve bu durumun münferit bir olay değil, planlı bir eziyet olduğunu vurguladı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede ise sadece fiziksel şiddetin değil, aynı zamanda çocukların sınıfta herkesin içinde bezlerinin değiştirilmesi ve bir "ceza duvarı" oluşturularak psikolojik baskı altına alınmaları gibi aşağılayıcı eylemler de yer aldı.

Kurum yönetimi "Suçu bildirmeme" suçlamasıyla hakim karşısında

Olayın yargı boyutunda dikkat çeken bir diğer nokta ise sadece şiddeti uygulayanların değil, sessiz kalanların da sanık sandalyesine oturtulması oldu. Yaklaşık iki yıllık titiz soruşturma neticesinde; kurum sahibi Betül İşgüder Yelmen, müdür Anıl Yelmen, müdür yardımcısı psikolog Beyza Tunca Mutlu ve jimnastik öğretmeni Cemile Yegül hakkında "suçu bildirmeme" suçundan dava açıldı. Bu isimlerin, sınıflarda yaşanan şiddet olaylarına bizzat tanık olmalarına veya velilerden gelen ihbarlara rağmen yetkili makamlara bilgi vermeyerek olayları örtbas etmeye çalıştıkları iddia edildi. Savcılık, yöneticilerin bu kayıtsızlığının suçun sürmesine zemin hazırladığına kanaat getirdi.

Yargı süreci başladı: Eziyet ve ihmal suçlamaları

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan kapsamlı iddianamede, öğretmenler Ayça Çimen ve Buse Girgin için "çocuğa karşı eziyet" suçundan ağır cezalar talep edildi. İddianamede, personelin disiplin yetkisini kötüye kullanarak çocukların bedensel ve ruhsal bütünlüğünü bozdukları, onları aşağıladıkları ve sistematik bir baskı ortamı yarattıkları net bir dille ifade edildi. Toplanan deliller, tanık beyanları ve dijital kayıtlar ışığında açılan kamu davası, Aydın 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek. Kamuoyu, savunmasız çocuklara yönelik bu ağır ihlalin sorumlularının alacağı cezayı bekliyor.