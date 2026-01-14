Son Mühür/ Beste Temel- Aydın’da devletin şefkatli eli, vatan uğruna canını feda eden kahramanların emanetleri üzerine bir kez daha titredi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekipleri, şehit düşen silah arkadaşları Necati Aygün’ün geride bıraktığı kıymetli kızı Aysel Naz’ı en mutlu gününde yalnız bırakmayarak hafızalardan silinmeyecek bir vefa örneği sergiledi. Güzelhisar İlkokulu’nda eğitimine devam eden küçük Aysel Naz için düzenlenen sürpriz kutlama, hem okul yönetimini hem de görenleri derinden etkiledi.

Özel harekat ekiplerinden anlamlı ziyaret

Vatanın bölünmez bütünlüğü için görev yaparken şehitlik mertebesine erişen Necati Aygün’ün kızı Aysel Naz Aygün, yeni yaşına girmenin heyecanını yaşarken karşısında babasının silah arkadaşlarını buldu. İlkokul çağındaki küçük kızın doğum günü olduğunu öğrenen Özel Harekat polisleri, tam kadro halinde Güzelhisar İlkokulu’na çıkarma yaptı. Ellerinde pastalar ve hediyelerle sınıfa giren ekipler, "Devlet şehidinin emanetine sahip çıkar" mesajını bir kez daha en güçlü şekilde verdiler. Görev bölgelerindeki sert mizaçlarının yerini şefkate bırakan polis memurları, küçük Aysel Naz ile yakından ilgilenerek onun yüzünde tebessüm oldular.

"Devlet unutmaz, emanetine sahip çıkar"

Bu anlamlı etkinlik, sadece bir doğum günü kutlaması olmanın ötesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin şehit ailelerine verdiği değerin de simgesi niteliğindeydi. Sınıf arkadaşlarının ve öğretmenlerinin alkışları eşliğinde doğum günü pastasını kesen Aysel Naz’ın mutluluğu gözlerinden okunurken, Özel Harekât ekipleri her zaman ve her koşulda şehit ailelerinin yanında olduklarını vurguladı. "Devlet unutmaz" düsturuyla hareket eden emniyet güçleri, bu tür ziyaretlerin sadece özel günlerde değil, her fırsatta devam edeceğinin altını çizerek milli birlik ve dayanışma ruhunu tazeledi.

Aydınlı şehidin mirası güvenilir ellerde

Şehit Necati Aygün’ün aziz hatırasını yaşatmak ve evladına babasının eksikliğini hissettirmemek için seferber olan Aydın emniyeti, toplumsal takdir topladı.

Güzelhisar İlkokulu bahçesinde yankılanan "Var olsun devletimiz, yaşasın polisimiz" nidalarıyla birleşen bu duygu dolu anlar, şehit emanetlerinin hiçbir zaman yalnız kalmayacağının en somut kanıtı oldu. Kahraman polisin kızı Aysel Naz’a yapılan bu sürpriz, hem bölge halkının hem de emniyet teşkilatının gönlünde müstesna bir yer edindi.