Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, turunçgil bahçelerinde büyük zarara yol açan Akdeniz meyve sineğine karşı üreticilerin mücadeleye başlaması gerektiğini duyurdu. Zararlının meyve dökülmesine, kalite kaybına ve ihracatta sorunlara neden olduğuna dikkat çekildi.

Mücadele dönemi başladı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da turunçgil bahçelerine tuzaklar yerleştirerek zararlının çıkışını ve yoğunluğunu takip etti. Meyvelerin vuruk olgunluğuna ulaşmasıyla birlikte üreticilerin mücadeleye başlaması gerektiği vurgulandı.

“İhracatta da sorunlara yol açıyor”

Müdürlükten yapılan açıklamada, “Akdeniz meyve sineği, turunçgil meyvelerini kurtlandırmak suretiyle dökümlere ve kalite kaybına yol açan en önemli zararlıdır. Aynı zamanda dış karantina zararlısı olduğundan meyve ihracatında da ciddi sorunlara neden olmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Biyoteknik ve kimyasal yöntemler öneriliyor

Üreticilerin, ruhsatlı kitlesel tuzakların kullanıldığı biyoteknik mücadele yönteminden veya kısmi dal ilaçlaması şeklinde uygulanan kimyasal mücadeleden yararlanabileceği belirtildi. Kimyasal mücadelenin 7-10 günlük aralıklarla, hasada 10 gün kalana kadar sürdürülmesi gerektiği kaydedildi.

Biyoteknik mücadelede kullanılan kitlesel tuzakların hasada kadar ağaçlarda kalmasının önemine dikkat çekildi. Ayrıca bu yöntemi seçen üreticilerin Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Biyoteknik Mücadele Destek” ödemesinden faydalanabileceği hatırlatıldı.

Arıcılar bilgilendirilmeli

Açıklamada, ilaçlamalardan önce bölgede bulunan arıcıların mutlaka bilgilendirilmesi gerektiği de vurgulandı.