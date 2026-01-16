Aydın’ın Sultanhisar ilçesi, sabahın erken saatlerinde yürekleri ağza getiren bir trafik kazasına sahne oldu. Bölgedeki tarım arazilerinde çalışan portakal işçilerini taşıyan servis minibüsü, mevsim şartlarının getirdiği yol kusurları nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Can pazarının yaşandığı olayda, araç içerisinde bulunan çok sayıda işçi yaralanırken, karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Gizli buzlanma kazayı beraberinde getirdi

Olay, Aydın-Denizli Karayolu’nun stratejik noktalarından biri olan Yenipazar Kavşağı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Aydın yönüne doğru ilerleyen S.Y. idaresindeki 09 P 1762 plakalı servis minibüsü, sabaha karşı yolda oluşan ve sürücülerin fark etmesini zorlaştıran gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayganlaşan zeminde tutunamayan minibüs, savrularak yan yattı. Çarpmanın etkisiyle araç içinde bulunan 16 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları darbelerle yaralandı.

Ekipler yaralılar için seferber oldu

Kazanın hemen ardından güzergâhı kullanan diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle bölgede tam anlamıyla bir kurtarma operasyonu başlatıldı. Kısa süre içerisinde olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, devrilen minibüs içerisinde mahsur kalan yaralıları titiz bir çalışmayla tahliye ederken, sağlık ekipleri ise her bir yaralıya olay yerinde hayati müdahalelerde bulundu. İlk kontrolleri yapılan 16 yaralı, vakit kaybedilmeksizin çevredeki en yakın hastanelere nakledilerek tedavi altına alındı.

Soruşturma ve yol güvenliği tedbirleri

Kaza sonrasında jandarma ekipleri, olası ikinci bir kazayı önlemek amacıyla karayolunda geniş çaplı güvenlik önlemleri aldı. Yol üzerinde inceleme yapan trafik ekipleri, kazanın temel sebebinin yol yüzeyindeki aşırı buzlanma olduğunu teyit etti. Yetkililer, kış aylarında sabah saatlerinde artan buzlanma riskine karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, kazaya ilişkin geniş kapsamlı bir tahkikatın başlatıldığını duyurdu. Hastaneye kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının yakından takip edildiği bildirildi.