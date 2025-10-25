Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezi’nde düzenlenen törende, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş arasında “Sıfır Atık Protokolü” imzalandı.

Bakan Bak, imza töreninde yaptığı konuşmada, protokolün yalnızca çevreyle ilgili bir adım olmadığını, aynı zamanda “sürdürülebilir gelecek ve sorumlu vatandaşlık bilincini” güçlendiren bir girişim olduğunu söyledi.

“Ülkemizin geleceği açısından son derece anlamlı bir adım atıyoruz” diyen Bak, çevre duyarlılığının gençler aracılığıyla kalıcı bir toplumsal dönüşüme dönüşeceğini vurguladı:

“İnanıyoruz ki çevreye duyarlı gençlik sadece doğayı korumaz, toplumsal vicdanın da sesi olur. Geleceğe bırakacağımız en güzel miras, temiz bir çevre ve bilinçli bir nesildir.”

Bakan Bak, Emine Erdoğan’ın öncülüğünde gelişen çevre vizyonuna katkı sunacaklarını belirterek, “Sıfır Atık Vakfına büyük destek vereceğiz. Ülkemize ve çevremize sahip çıkmak hepimizin sorumluluğu” ifadelerini kullandı.

“Gençlerle çevre bilincini yaygınlaştıracağız”

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da iş birliğinin Türkiye genelinde büyük bir etki yaratacağını söyledi.

“Bakanlığımızın liderliğinde, Türkiye’nin 81 ilindeki yurtlarda, gençlik merkezlerinde ve spor tesislerinde sıfır atık çalışmalarını güçlü bir şekilde başlatıyoruz” diyen Ağırbaş, vakfın 2003 yılında Emine Erdoğan tarafından kurulduğunu hatırlattı.

Ağırbaş, “Sıfır Atık Vakfı olarak daha yaşanabilir, daha adil bir dünya için çalışıyoruz. Bu iş birliği, gençlerin çevre mücadelesinde öncü rol üstlenmesini sağlayacak” diye konuştu.

Yurtlar, kamplar ve gençlik merkezlerinde sıfır atık dönemi

İmzalanan protokol kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik kampları, merkezleri, spor tesisleri ve KYGM yurtlarında Sıfır Atık Vakfı ile ortak atölye, eğitim, konferans ve gönüllülük programları düzenlenecek.

Protokol ayrıca, Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) gibi uluslararası gönüllülük projelerinde ortak hareket etmeyi, gençlere uluslararası çevre bilinci ve sürdürülebilirlik deneyimi kazandırmayı da hedefliyor.

Bu iş birliğiyle birlikte, gençlerin hem çevre dostu alışkanlıklar geliştirmesi hem de Türkiye’nin sıfır atık vizyonuna aktif katkı sunması amaçlanıyor.