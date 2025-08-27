Son Mühür - Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Çocuklar Muaythai Şampiyonası, Kars Sarıkamış’ta “Bir gün spor, bir gün siper” sloganıyla gerçekleştirilecek. 6 gün sürecek organizasyona katılacak Bostanlıspor kafilesi, uçakla Kars’a ulaştı. İlk gün kentin tarihi ve turistik noktalarını gezecek ekip, ardından Sarıkamış’a geçerek şampiyona hazırlıklarına başlayacak.

“İzmir’i en iyi şekilde temsil edeceğiz”

Kafile başkanı ve antrenör Aytaç Uyanıker, “İzmir’den 1800 kilometre uzaklıktaki Kars’a geldik. Öncelikle şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini görmek istedik. Şampiyonaya iddialı hazırlanıyoruz. İzmir’den katılan tek erkek takımıyız. Bunun bilinciyle ringe çıkacağız. 3 sporcumdan da derece bekliyorum. Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcuların mücadelesi izlenmeye değer olacak” dedi.

Ringde Bostanlıspor’un üç yıldızı

Bostanlıspor adına şampiyonada Göktuğ Sarımsaklı (38 kg), Doruk Ateş Gezinir (51 kg) ve Nihat Mert Uyanıker (32 kg) mücadele edecek. Özellikle 32 kiloda ringe çıkacak Nihat Mert Uyanıker, şampiyona öncesi Tayland’da bir ay kamp yaparak 2 özel maçta tecrübe kazandı. İlk kez Türkiye Şampiyonası’na katılacak olan Nihat Mert’in yanı sıra Doruk Ateş ve Göktuğ’un performansları da merakla bekleniyor.