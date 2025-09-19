Altınbaş Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Altınbaş’ın kızı Asu Altınbaş’ın vefatı iş dünyasında ve kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. Asu Altınbaş’ın genç yaşta hayatını kaybetmesi, ailesi başta olmak üzere yakın çevresini yasa boğdu. Altınbaş ailesi, Asu Altınbaş’ın kaybı sonrası taziye mesajlarıyla destek gördü.

Asu Altınbaş kimdir?

Asu Altınbaş, iş dünyasında önemli bir yere sahip olan Altınbaş ailesinin ferdiydi. Babası Hüseyin Altınbaş, Altınbaş Holding’in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak tanınıyor. Asu Altınbaş, ailenin iş ve eğitim alanında yürüttüğü çeşitli sosyal sorumluluk projelerine zaman zaman katkı sundu. Ancak yaşamı boyunca medyadan uzak, sade bir hayat sürmeyi tercih etti.

Neden öldü?

Asu Altınbaş’ın vefatıyla ilgili olarak ailesi ya da yakınları tarafından herhangi bir hastalık veya ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ölüm nedeni kamuoyuyla paylaşılmadığı için, detaylar basına da yansımadı. Altınbaş ailesi yas sürecini mahremiyet içinde yaşamaya özen gösterdi.

Vefatın ardından Altınbaş Üniversitesi ve Altınbaş Holding tarafından başsağlığı mesajları paylaşıldı. Asu Altınbaş’ın cenazesi, 18 Eylül 2025’te Zincirlikuyu Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından toprağa verildi. Yakınları ve dostları cenaze töreninde bir araya geldi.

Altınbaş ailesi, iş dünyasına yön veren ve hayırseverlikleriyle bilinen bir aile olarak, Asu Altınbaş’ın ani kaybı sonrası yapılan taziye ve destek mesajlarına teşekkür etti. Asu Altınbaş’ın zamansız vefatı, ailesi ve sevenleri için derin bir üzüntü oldu.