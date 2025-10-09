Son Mühür - İspanyol devi Real Madrid, sezonun en formda oyuncularından biri olan Arda Güler’i kesinlikle kadroda tutmak istiyor. Fichajes’in haberine göre, Arsenal ve Newcastle United 20 yaşındaki milli futbolcuyu transfer etmek için girişimlerde bulundu.

'Dokunulmaz' olarak görülüyor

Ancak Xabi Alonso’nun “dokunulmaz” olarak nitelendirdiği Arda Güler için gelen teklifler, Real Madrid yönetimi tarafından değerlendirmeye alınmadı. Kulüp yetkilileri, Arda Güler’in gelecekteki planların merkezinde olduğunu ve satışının kesinlikle söz konusu olmadığını vurguladı. Kulüp kaynaklarına göre, genç futbolcu “takımın temel taşlarından” biri olarak görülüyor ve tüm transfer teklifleri doğrudan reddediliyor.

Performansı ile öne çıktı

Arda Güler, bu sezon Xabi Alonso yönetiminde çıktığı 10 resmi maçta 3 gol ve 4 asistle dikkat çeken bir performans sergiledi. Özellikle Kylian Mbappe ile yakaladığı uyum, İspanyol basınında sıkça övülüyor. Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak belirtiliyor. Kulüp, genç yıldızın değerinin kısa sürede çok daha yükseleceğine inanıyor.