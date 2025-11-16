Selışık, Türkiye'de erozyon, aşırı otlatma, sulama tuzlanması ve kuraklığın arazi bozulmasına neden olduğunu, bunun gıda güvenliğini tehdit ettiğini, ürün kaybı ve kimyasal girdi artışıyla kısır döngü yarattığını söyledi. Toprak erozyonu mahsul veriminde yüzde 50'ye varan kayba yol açıyor, verimsizlik yanlış tekniklere ve maliyet artışına neden oluyor.

Konya ve Sakarya'da koruyucu tarım yaygınlaşıyor

Selışık, Konya havzasında Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesinde toprak işlemesiz tarım, doğrudan ekim, kuraklığa dayanıklı türler, damla sulama ve rüzgar perdeleri gibi yöntemlerin "duvarsız okul" uygulamalı çiftçi okullarıyla gösterildiğini aktardı. Sakarya havzasında ise ilk Arazi Tahribatının Dengelenmesi Projesi Ankara, Kütahya ve Eskişehir'de uygulandı, arazi kullanım planlaması geliştirildi, kadın kooperatifleri desteklendi. Projelerde Karar Destek Sistemi ile erozyon, çölleşme, arazi örtüsü, üretkenlik ve toprak organik karbonu izleniyor, projeksiyon haritaları analiz ediliyor. Deneyimler Tarım ve Orman ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıkları aracılığıyla ülke geneline, FAO tarafından Orta Asya ve diğer ülkelere yaygınlaştırılıyor.