Makineler Halkla İlişkiler Binası girişi ile personel kapalı otoparkının ikinci katına konuldu. Plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajları iade edilebilecek, bedeller "DOA" mobil uygulaması üzerinden kişisel e-cüzdanlara aktarılacak. Dolum ve bakım TÜÇA personeli tarafından düzenli yapılacak. Sistemle ambalaj atıkları doğaya karışmadan geri dönüşüme kazandırılacak, çalışanlar teşvik edilecek. İlerleyen tarihlerde makine sayısı artırılacak.

Depozito sistemi 7 bölgeye yayılıyor

Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Depozito Yönetim Sistemi, 2019'da pilot olarak Kahramankazan'da başladı, Şubat 2025'te Sakarya'da il ölçeğinde uygulanıyor. Proje Samsun, Erzurum, Konya, Gaziantep, Mersin ve İzmir'de de hayata geçirilecek. Ankara'da Bakanlık Ana Hizmet Binası, TÜÇA Binası ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde makineler kullanılıyor, TBMM de uygulamaya katıldı