Günümüzde insansı robot teknolojileri hızla gelişiyor ve özellikle Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirketler, bu alanda dikkat çeken yenilikler ortaya koyuyor. Son olarak Figure isimli şirket, geliştirdiği 03 kodlu yeni insansı robotunu tanıttı. Şirket daha önce ev işleriyle ilgili farklı görevleri başarıyla yerine getiren robot 02 modeliyle dikkat çekmişti. Bu robot, bulaşıkları makineye yerleştiriyor, çamaşırları makinaya koyuyor ve giysileri katlayabiliyordu. Figure, robotlarının gerçek bir insan gibi düşünüp karar verebilmesini sağlayan, “Helix” adını verdiği bir yapay zeka model üzerinde çalışıyor.

Şirketin tanıttığı 03 modeli, özellikle Helix yapay zekası için baştan sona yeniden tasarlandı. Figure, yeni robotun sensör sistemlerinde büyük değişikliklere gitti ve cihazı seri üretime uygun hale getirdi. Robotun en dikkat çeken özellikleri arasında kablosuz şarj olabilmesi, daha güvenli ve gelişmiş bir pil sistemiyle gelmesi ve sesli etkileşimi güçlendiren ses sistemi bulunuyor. Bu teknik yenilikler, robotun hem güvenli hem de kolay kullanım sunmasını sağlıyor.

Figure robotların amacı nedir?

Figure, ABD merkezli bir robotik firması olarak adını insansı robotlar geliştirmesiyle duyurdu. Şirket, yalnızca endüstriyel kullanım için değil, ev ortamında da insanlara yardımcı olabilecek robotlar geliştirmeye odaklanıyor. Kuruluşundan bu yana, robotlarının insan komutlarını anlayıp uygulayabilmesi için gelişmiş görsel algılama ve dil-anlama teknolojilerine yatırım yapıyor. Helix isimli Vision-Language-Action (VLA) modeliyle, robotların yazılı veya sözlü talimatları algılayıp bunlara uygun eylemleri gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Figure, insansı robotlarının herhangi bir kodlama veya ön eğitim gerekmeksizin ev ortamında farklı görevleri yerine getirebildiğini belirtiyor. Şirketin vizyonu, bu robotları yalnızca fabrikalarda değil, evlerde de akıllı asistan olarak konumlandırmak.

Figure 03’ün öne çıkan teknik özellikleri

Yeni Figure 03 modelinin üzerinde özel olarak durulan donanım ve yazılım geliştirmeleri dikkat çekiyor. Kablosuz şarj sistemi sayesinde robot, kesintisiz kullanım imkanı sunuyor. Gelişmiş ses sistemi, robotun insanlarla daha doğal bir şekilde iletişim kurmasına olanak tanıyor. Ayrıca pil güvenliği ön planda tutulmuş ve ev kullanımı için optimize edilmiş. Vision-Language-Action tabanlı Helix modeliyle donatılan 03, evdeki nesneleri tanıyıp hareket edebiliyor, verilen görevleri yerine getiriyor.

Şirket ayrıca robotun fabrika dışı, ev içi ortamlara da kolayca uyarlanabilir olduğunu vurguluyor. Önümüzdeki yıllarda seri üretime geçmesi planlanan bu model, yapay zeka destekli robot teknolojisinin gelecekteki standartlarını belirleme potansiyeline sahip.

İnsansı robot pazarında son durum

Robot teknolojisinin bu denli hızlı ilerlemesi, evlerde ve günlük yaşamda insansı robot kullanımını yaygınlaştırıyor. Figure’ın yeni modeliyle birlikte, rakip şirketler de pazarda daha gelişmiş ve çok amaçlı robotlar sunmaya hazırlanıyor. Robotların teknik donanımı, pil ömrü, insan-robot etkileşimi gibi alanlardaki yenilikler sayesinde günlük hayatta çok daha fazla görevde kullanılabilir hale gelmeleri bekleniyor.

Bu gelişmeler, yapay zeka tabanlı akıllı robotların hem endüstride hem de son kullanıcı tarafında daha erişilebilir ve güvenilir olmasını sağlıyor. Figure’ın yeni 03 robotu, insansı robot pazarında önemli bir kilometre taşı olarak öne çıkıyor ve bu teknolojiyle ilgili beklentileri artırıyor.