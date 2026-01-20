Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından tepkiler gelmeye devam ediyor. Bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir.." ifadelerini kullandı.

