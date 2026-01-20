Son Mühür- Uluslararası bir araştırma, Türkiye’nin kişi başına düşen yıllık çay tüketiminde dünya birincisi olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre, Türkiye’de kişi başına yıllık çay tüketimi 3,16 kilogram olarak ölçüldü. Bu sonuç, en yakın rakip İrlanda’ya neredeyse 1 kilogram fark atarak Türkiye’nin çay konusundaki liderliğini pekiştirdi.

Tarihsel olarak Osmanlı döneminde kahve, Türkiye’de çayın önünde yer alıyordu. Ancak 1950’li yıllardan itibaren ulaşım olanaklarının gelişmesi ve üretimin artmasıyla çay, kısa sürede halkın günlük yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Günümüzde çay, sadece bir içecek değil, Türk kültürünün önemli bir simgesi olarak öne çıkıyor.

Türkiye zirvede, İrlanda ve Birleşik Krallık yakından takip ediyor

Araştırmada Türkiye’yi, kişi başına yıllık 2,19 kilogram ile İrlanda takip ederken, 1,94 kilogram ile Birleşik Krallık üçüncü sırada yer aldı. Listenin diğer üst sıralarındaki ülkeler ise şu şekilde sıralandı:

Rusya: 1,38 kg

Fas: 1,22 kg

Mısır: 1,01 kg

Polonya: 1,00 kg

Çayın doğduğu topraklarda tüketim düşük

Çay kültürünün doğduğu ülkelerden Çin’de kişi başına yıllık tüketim 0,57 kilogramda kaldı. Hindistan’da ise bu rakam yalnızca 0,32 kilogram olarak belirlendi. Araştırma, çayın üretim kapasitesi yüksek bazı ülkelerde tüketimin oldukça sınırlı olduğunu gösterdi.

Listenin son sıraları

Araştırmada en düşük çay tüketimi ise Meksika ve İtalya’da ölçüldü; her iki ülkede kişi başına düşen yıllık tüketim 0,14 kilogram olarak kaydedildi. Bu ülkeleri 0,15 kg ile İspanya ve 0,17 kg ile Güney Kore izledi.