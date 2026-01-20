İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt Zafer Mahallesi’nde bulunan iki adresten toplam değeri 2 milyon lirayı aşan para ve ziynet eşyasının çalınması üzerine geniş çaplı çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları şüpheliyi ele verdi

Olay yerlerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti.

Teknik ve fiziki takip sonucunda zanlının, Büyükçekmece Sinanoba Mahallesi’ndeki bir eve daha hırsızlık amacıyla girdiği belirlendi.

Suçüstü yakalandı, çalıntılar sahibine teslim edildi

Şüpheli, girdiği daireden çıkarken polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Evden çalınan yaklaşık 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyasının tamamı ele geçirilerek ev sahibine teslim edildi.

Hırsızlığa 7 yaşındaki kızını da götürdüğü ortaya çıktı

Yapılan incelemelerde zanlının hırsızlık eylemlerini gerçekleştirirken 7 yaşındaki kızı M.Ç.’yi de yanında götürdüğü tespit edildi. Şüphelinin kızıyla birlikte site dışına çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

76 suç kaydı bulunan zanlı tutuklandı

Çeşitli suçlardan 76 ayrı kaydı olduğu öğrenilen N.G. (25), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çocuk avukatına teslim edildi

Hırsızlık sırasında yanında bulunan 7 yaşındaki M.Ç. ise işlemlerin ardından şüphelinin avukatına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.